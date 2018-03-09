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В мире
09.03.2018
Трамп принял предложение Ким Чен Ына о совместной встрече

Северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил президенту США провести совместную встречу, и Дональд Трамп ответил, что принимает это предложение.

Фото Reuters

Это поразительное объявление было сделано высокопоставленными представителями Южной Кореи в Вашингтоне, передавшими руководству США послание от северокорейского лидера.

По их словам, Ким Чен Ын также согласился прекратить ракетные и ядерные испытания, заявив, что он привержен идее денуклеаризации.

Эти сообщения выглядят мощным прорывом на фоне предшествовавших месяцев взаимных угроз и воинственных заявлений, сообщает ВВС.

В начале этой недели делегация Южной Кореи провела беспрецедентные переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, что стало еще одним свидетельством оттаивания двусторонних отношений, начавшегося во время Зимней Олимпиады в Южной Корее.

После этого участники переговоров с южнокорейской стороны прибыли в Вашингтон, чтобы передать свое послание.

Воздержаться от ядерных испытаний

Советник по вопросам национальной безопасности Южной Кореи, выступая перед Белым Домом по окончании встречи с Дональдом Трампом воздал хвалу американскому президенту за политику совместного оказания максимального давления, а также солидарность, проявленную международным сообществом, что позволило достичь этого момента.

— Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от любых новых ядерных или ракетных испытаний, — заявил он в ходе пресс-конференции.

— Президент Трамп с удовольствием воспринял эту информацию и сообщил, что проведет встречу с Ким Чен Ыном к маю с целью достичь перманентной денуклеаризации, — добавил он.

Северная Корея на протяжении последних десятилетий находится в международной изоляции по причине регулярных и тщательно задокументированных нарушений прав человека, а также попыток обзавестись ядерным оружием и средствами его доставки в нарушение международного законодательства.

До сих пор ни один из действующих президентов США ни разу не принимал участия в переговорах ни с кем из лидеров Северной Кореи, так что предстоящая встреча будет означать колоссальный тектонический сдвиг в мире дипломатии.

В то же время корреспондент ВВС в Южной Корее Лора Бикер обращает внимание на то, что Пхеньян пока не заявлял об отказе от своих ядерных вооружений, но лишь сообщил, что привержен этой идее.

По словам нашего корреспондента, для Ким Чен Ына это явная победа на поле пропаганды, однако Дональд Трамп также будет чувствовать себя победителем, чья решительная политика позволила сторонам сесть за стол переговоров.

Кроме того, подчеркивает корреспондент ВВС, пока неизвестно, что попросит Северная Корея в обмен на эти переговоры.

 
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