Бушар променяла теннис на бикини

Продолжаем исследовать самый знаменитый каталог купальников в мире Sports Illustrated Swimsuit 2018. На очереди – Эжени Бушар.

Три с небольшим года назад эта теннисистка была пятой ракеткой мира. Но потом Эжени подзабила на спорт. Сейчас 24-летняя франкоканадка находится в мировом рейтинге лишь на 116-й позиции. На днях в Индиан-Уэллсе стартовал очередной крупный турнир – Бушар вылетела уже в первом круге.

Зато одна из самых красивых современных теннисисток полюбила съемки в купальнике. Впервые Бушар появилась в Sports Illustrated Swimsuit в прошлом году. В нынешнем она вновь оказалась на страницах каталога.

Достойна ли Хэррингтон обложки Sports Illustrated Swimsuit?