Погода в выходные: по юго-западу воздух прогреется до +8°С

Прогноз погоды на ближайшие два дня.

9 марта на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами образуется туман, ночью и утром – слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в дневные часы -2..+4°С, по юго-западу воздух прогреется до +5..+8°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

10 марта на большей части территории страны будут идти кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами образуется туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха ночью ожидается -4..+1°С, днем в основном -1..+4°С, по юго-западу страны до +5..+7°С.