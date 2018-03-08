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Лица
08.03.2018
Дочь Пескова: «Пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще»

«Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие», — заявила в своем выступлении Елизавета Пескова на Экспертном совете по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме.

Речь дочери пресс-секретаря президента России опубликовал в Facebook член Совета Вадим Манукян.

«Уважаемые члены экспертного совета! В течение последних двух лет я являюсь жертвой ежедневного кибербуллинга. Оскорблениям и издевательствам подвергаются мои умственные способности, мой предполагаемый образ жизни, моя внешность и мои близкие. В своем отношении к кибербуллингу я прошла несколько фаз.

Первой фазой была оторопь и обида. Второй - ненависть ко всем людям. Зачастую именно под воздействием несправедливого осуждения человеческая душа пропитывается ненавистью ко всему миру и в результате черствеет. Третьей фазой стало жгучее желание доказать людям обратное.

Внезапно среди этого вала ненависти я стала замечать людей, испытывающих ко мне искреннюю симпатию и сочувствие. Я почувствовала поддержку. Это дало мне мотивацию к совершенствованию, уверенность в собственных силах. Несмотря на это малейшая моя ошибка поднимает новый вал ненависти, пропадает желание не просто жить в соцсетях, но и жить вообще. Такова сила кибербуллинга.

Однако в какой-то момент я поняла, что являюсь объектом ненависти не как личность, не как Лиза Пескова 1998 года рождения, а как персона, по чьему-то мнению причастная к политической системе. Я не имею никакого влияния на принятие каких-либо политических решений. Еще раз подчеркиваю, если кто-то до настоящего времени не понял мои блоги не несут никакой политической нагрузки. По крайней мере, я ее никогда в своих текстах не подразумеваю.

Осуждающие меня люди никогда не со мной встречались, не общались со мной. В их сознании несмотря на свой возраст по влиянию я не отличаюсь от депутата, генерала или министра. В реальности все обвинения не имеют ко мне как к личности никакого отношения. Адресатом этого потока ненависти являются разномастные политики. Именно им следует задуматься почему люди в России озлоблены и почему кибербуллинг в России принял такие масштабы.

Я убеждена, что в ответ возведением новых ограничительных стен в киберпространстве ситуацию не переломить. Повышение качества жизни людей и как следствие повышение общего уровня культуры единственное возможное решение всех проблем.

С уважением,

Лиза Пескова»

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