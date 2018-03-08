Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде. Фотофакт
Фотоснимок футбольной команды Верховного Совета ХІІ созыва опубликовал на своей странице в Facebook бывший депутат Леонид Дейко.
На фотографии можно узнать Александра Лукашенко, Анатолия Лебедько, Лявона Борщевского, Александра Соснова, Сергея Антончика и других депутатов. Часть из них входила в оппозиционную фракцию БНФ.
Верховный Совет ХІІ созыва работал в 1990-1995 годах и был первым парламентом в истории независимой Беларуси.
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