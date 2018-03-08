Итальянскую семейную пару арестовали за сексуальное насилие над белоруской

Белоруска с 10-летнего возраста ездила в Италию на реабилитацию, как «чернобыльский» ребенок.

Сексуальное насилие и мошенничество - такие обвинения выдвинуты в адрес семейной пары итальянцев из города Форли. По информации из полицейского управления Форли - супруги арестованы, их жертва - девушка из Беларуси.

Девушке 22 года, с десятилетнего возраста она во время летних каникул гостила у семьи из Форли в рамках программы реабилитации жителей пораженной после Чернобыльской аварии зоны. В 2014 году девушка получила травмы, попав в серьезную аварию на велосипеде. После аварии она осталась инвалидом и ей причиталась крупная страховая выплата. По версии следствия, супруги-итальянцы решили присвоить эти деньги. Всего они забрали себе 2 миллиона 120 тысяч евро, причитающиеся белоруске.

Правоохранительные органы Форли считают, что супруги контролировали все сферы жизни девушки. Среди обвинений, выдвинутых против них - сексуальное насилие и обман инвалида.

В Италии ежегодно проходят реабилитацию около 20 тысяч белорусских детей и подростков. Реабилитационные программы действуют с 1991 года.

Это не первый скандал, в котором фигурируют итальянцы и дети, которые проходят в стране реабилитацию. Так, в сентябре 2006 года супруги Джусто и Борначин отказались отправить обратно в Беларусь девочку-сироту Вику Мороз и 20 дней прятали ее в монастыре на севере Италии. Супруги утверждали, что в белорусском интернате девочка подвергалась физическому и моральному насилию. В 2009 году итальянский суд оправдал супругов.