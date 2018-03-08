Навальный опубликовал расследование про депутата Слуцкого: «Психопат. Коррупционер»

Алексей Навальный 8 марта опубликовал расследование «Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер» про депутата Леонида Слуцкого, которого журналистки обвиняют в сексуальных домогательствах.

Станислав Красильников, ТАСС

Команда Алексея Навального проанализировала декларации Леонида Слуцкого, посмотрела документы на дачу депутата на Рублевском шоссе, а также нашла сведения о штрафах, выписанных предполагаемому автомобилю Слуцкого. Вот основные выводы, передает «Медуза»:

В собственности семьи Слуцкого несколько дорогих автомобилей, их суммарная стоимость составляет несколько годовых заработков депутата и его жены.

Леонид Слуцкий еще 10 лет назад взял в аренду лесной участок на Рублевке площадью один гектар, но ни разу его не задекларировал. Лесной участок прилегает к даче Слуцкого; он взят в аренду до 2055 года.

Один из автомобилей, на котором ездит Леонид Слуцкий, получил с июня 2017 года 835 штрафов на общую сумму в 1,4 миллиона рублей.

Кто именно находился за рулем и на пассажирских сидениях автомобиля «Мерседеса», когда фиксировались нарушения ПДД, неизвестно. При этом Навальный опубликовал несколько снимков, на которых видно, что Слуцкий либо сидит в автомобиле с этими номерами, либо выходит из него.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального отправил в комиссию Госдумы по контролю за достоверностью сведений из деклараций депутатов заявление на Слуцкого. «Это железная причина для увольнения Слуцкого и снятия с него депутатских полномочий», — утверждает Навальный.

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