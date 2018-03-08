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Общество
08.03.2018
Ольга Бурая
Леонид Парфенов показал место, где минчане обнаружили убитого Михоэлса

В документальном фильме «Русские евреи. Фильм третий» Леонид Парфенов рассказал об убийстве в столице БССР известного театрального режиссера и еврейского общественного деятеля Соломона Михоэлса.

12 января 1948 года он был убит по прямому приказу Иосифа Сталина сотрудниками Министерства государственной безопасности СССР на даче министра госбезопасности БССР Лаврентия Цанавы.

Затем тело Михоэлса и его знакомого отвезли в Минск и ночью бросили у трамвайных рельсов недалеко от гостиницы, инсценировав смерть от ДТП. На рассвете трупы обнаружили прохожие.

Леонид Парфенов указал в документальном фильме, что это произошло на улице Ульяновской у современного стадиона «Динамо».

Убийство Михоэлса стало началом нового отношения советской власти к евреям, отметил журналист.

Ожидается, что скоро фильм «Русские евреи» появится в открытом доступе в сети.

 
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