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Общество
08.03.2018
Ольга Бурая
«Стоило в Беларуси появиться где-то деньгам, и вот они уже там»

Как пользователи отреагировали на создание Совета по развитию цифровой экономики.

Структура была создана постановлением Совмина от 28 февраля. В состав Совета кроме топ-менеджеров ИТ-компаний вошел ряд высокопоставленных чиновников: премьер-министр Андрей Кобяков, вице-премьер Василий Матюшевский; министр связи и информатизации Сергей Попков, директор администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский и помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

Виктор Лукашенко и Всеволод Янчевский на Международном форуме по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2014». Фото tc.by

На дискуссионной площадке Talks.by пользователи попытались объяснить решение правительства.

«Видать, большими деньгами запахло)»

«А где министр обороны, министр внутренних дел и председатель КГБ?»

«Стоило появиться в нашей республике где-то деньгам, и вот они уже там».

«Имеем классический пример формирования олигархии ... в цифровой отрасли! «Государство» создает тепличные условия для ограниченного круга юр лиц, входящих в ПВТ, на условиях известных только ограниченному кругу лиц».

«Основными задачами совета являются определение целей и задач цифровой трансформации национальной экономики. Задача определить задачу. Вся суть страны в одном предложении».

«Мечта попиццот сбудется. У программеров».

«Назначение Янчевского, теперь вот Виктора говорит только о тотальном недоверии людям, генерирующих кэш для экономики страны. Но ситуация будет обратной. Если айтишники выразят свое недоверие такому руководству, то прощай отрасль».

«Сейчас навесят им на шею тьму управленцев-халявщиков, и те, чтобы себя не обидеть, начнут мудрить новую систему оплаты от ставки первого разряда».

«Ахаххахххах, ну теперь заживем!!! И как мы раньше цифровую экономику развивали без этого совета и его членов».

«Декрет по созданию цифровой экономики подписан был скоро уже три месяца как, но дело с места не сдвинулось. Теперь вот Совет по развитию появился, далее будут комитеты по реализации, комиссии по запуску и т.д. Вангую через несколько лет или спуск на тормозах по типу «Беста», либо какой КГК расскажет про цифровые распилы».

Заявление главы государства, после которого айтишники должны напрячься

 
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«Стоило в Беларуси появиться где-то деньгам, и вот они уже там»
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