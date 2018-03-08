Романчук: Женщины в Беларуси обречены быть «украшением стола» весь год, за исключением 8-го марта

В связи с Международным женским днем Ярослав Романчук поделился своими мыслями в Facebook.

– Женщина расцветает в эпоху Просвещения, увядает в эпоху Шовинизма. Просвещение – это торжество свободы, собственности и права. Шовинизм – это режим неравенства, жизни по понятиям в общаке.

Размах, масштаб и надрыв празднования гендерных праздников показывает, что в стране женщины не имеют равных возможностей. Женщины тянут на себе дом, детей и ещё работу.

Платят мало - требуют много. Пашут, ишачат и тянут лямку жизни. Жаловаться некому, разве что подругам. Хорошо, если ещё муж ценит и хвалит, а часто ведь пьёт и бьёт. Для таких тружениц 8 марта – это не столько праздник, сколько реклама «Такой может быть вся ваша жизнь». Она повторяется из года в год, а жизнь лучше не становится.

Потому что мужики, «крепкие хозяйственники» создали систему сплошной дискриминации. В ней нет равенства возможностей. В ней постоянна дискриминация, мужское высокомерие и спихивание ответственности на женщин. Пусть они, женщины, пашут в школах за гроши и производят нам качественный человеческий капитал.

Пусть они, женщины, надрываются за гроши в поликлиниках и больницах, обеспечивая здоровье нации.

Пусть они, женщины горбатятся на фабриках и заводах за скромную зарплату, обеспечивая рост экономики и бюджетную устойчивость. И после всего этого мужчины рассчитывают на сохранение нежности, ласки и любви. И обижаются, если их не получают.

В шовинистической стране, где более 40% дохода тратится на продукты питания, женщина обречена чувствовать себя королевой только 8 марта.

В стране, где более 90% учителей находятся в зоне бедности, женщина обречена на мужское поклонение только 8 марта.

В стране, где «крепкие хозяйственники» и «красные директора» распоряжаются ~ 80% ресурсов и активов страны и не несут ответственности за свои действия, женщины обречены быть «украшением стола» весь год за исключением 8-го марта.

Дорогие, прекрасные, очаровательные, милые лэди! Желаю вам свободы от мужского шовинизма и дискриминации. Желаю вам свободы самореализации не только на работе и в семье, но в важнейшей сфере создания эпохи Просвещения. Желаю вам сохранения неотразимой женственности в обрамлении красивого ума.

Если вы серьёзно возьмётесь за дело, если перестанете надеяться на мужиков – халтурщиков и халявщиков, то 8 марта будет каждый день.

Жанчыны, якія звязалі свой лёс з БНР