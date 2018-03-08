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Скандалы
08.03.2018
Ej.by
Минские рэкетиры три года похищали и убивали людей

Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Минска, 1976 и 1989 годов рождения, которые три года «доили» столичных бизнесменов, не брезгуя похищениями и убийствами.

По данным следствия, один из обвиняемых сам занимался бизнесом и держал собственный пейнтбольный клуб. Однако, как всегда, хотелось больше, поэтому он вместе с подельником, ранее судимым 29-летним парнем, решил возродить в Минске старый «добрый» рэкет.

Так они узнали, что начальник отдела продаж одного из столичных предприятий хочет приобрести автомобиль за 80-100 тыс. рублей. Владелец пейнтбольного клуба 4 ноября 2016 года прибыл к жилищу потерпевшего и под надуманным предлогом выманил  его из дома и предложил прокатиться к клубу. Там обвиняемые убили начальника отдела продаж, для сокрытия следов содеянного сожгли часть ранее похищенного имущества потерпевшего.

Также следствием было установлено, что с 2011 по 2013 годы обвиняемые вымогали денежные средств у семейной пары из Минска, для чего дважды похищали женщину. При этом для запугивания клиентов ранее судимый член группы демонстрировал предметы, напоминавшие ампутированные части тела человека (кисти и пальцы рук). В итоге семейная пара течение трех лет передала обвиняемым 100 тыс. долларов.

 
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