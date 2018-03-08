Невзоров объяснил, почему Вайнштейну «можно», а депутату Слуцкому «нельзя»

Публицист Александр Невзоров высказался на «Эхе Москвы» о депутате Леониде Слуцкому, который домогался журналисток, и кандидате в президенты Павле Грудинине.

«Общение с депутатом — уже наказание»

– Я знаю, что есть вопрос от радиослушателя Венедиктова, который интересуется: «А почему говорят, что Слуцкому нельзя, а Вайнштейну можно?»

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Я думаю, речь идет о совершенно разных вещах. И Вайнштейну, действительно, вероятно, можно, а Слуцкому, безусловно, нельзя, потому что Слуцкий, судя по тем показаниям, которые есть, он все-таки имеет дело с совершенно беззащитными, девчонками, которые пришли не за миллионами, не за яхтами, которым он не открывает двери рая, как это делает Вайнштейн, а которые пришли по редакционному заданию выслушивать какое-то думское чмо со значком.

Как правило, мы знаем, что это люди, которые не всегда могли бы даже руководить пышечной, а надо часами выслушивать их рассуждения о геополитике. Да общение с ним, — это уже наказание. Поэтому когда в отношении таких девочек начинаются сексуальные домогательства – журналисток – вот это уже по-настоящему свинство.

«Владимир Владимирович сентиментален, как все деспоты»

– Кремлевская администрация обидчива и все реплики Грудинина она наверняка взяла на карандаш. Но Ксюше, понятно дело, что прощают. В конце концов, Владимир Владимирович ее за ручку в школу водил. Она ему мороженое за шиворот совала. То есть у них есть что вспомнить. А Владимир Владимирович сентиментален, как все деспоты.

А вот Грудинину точно совершенно не простят, потому что не было ни мороженого вместе, ни совместного затирания двойки в дневнике за гаражами, чтобы родители не увидели…

Конечно, с Грудининым беда. Причем, когда его готовили в кандидаты, его инструктировали, конкретно учили: Здесь ругай, здесь не ругай, здесь ходи, здесь не ходи. Но как только этот аграрий получил документ и удостоверение кандидата, его, понесло, он все позабыл… Крем всё помнит, и скорей всего, отомстит, причем не надо будет будоражить никакие тайные счета, никого арестовывать. Просто, я думаю, в один прекрасный день возьмут Рогозина, вывезут его на поля совхоза имени Ленина и покатают по этим полям. И 40 лет на них не будет расти даже крапива. Это гарантировано. И наконец, Рогозину будет найдено настоящее государственное применение.

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