Невзоров объяснил, почему Вайнштейну «можно», а депутату Слуцкому «нельзя»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Лукашенко и оппозиционеры в одной футбольной команде. Фотофакт
Итальянскую семейную пару арестовали за сексуальное насилие над белоруской
Женщины перекрыли проспект Независимости. Фотофакт
Навальный опубликовал расследование про депутата Слуцкого: «Психопат. Коррупционер»
Леонид Парфенов показал место, где минчане обнаружили убитого Михоэлса
Минские рэкетиры три года похищали и убивали людей
Белоруса депортировали из Израиля, продержав три дня в камере. МИД: это не первый случай
Минский завод учит робота-коммунальщика чистить снег. Видеофакт
Дальнобойщица: «Когда впервые выехала на трассу на фуре, от волнения даже ладошки вспотели»
Жена — о муже: «Поел, поспал, поиграл, пошел на работу»
Дело двойного агента Скрипаля может начать масштабную войну спецслужб
Коммунальное ЧП в столице. Фотофакт
«Мужчины уже не те. Больше 10 рублей за букет отдать не готовы»
Бастунец распавёў пра сустрэчу з міністрам Карлюкевічам
Лидеры профсоюза РЭП задержаны на границе
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Кадровая политика Лукашенко удивляет даже бывалых
Ермошина рассказала, сколько платит за «коммуналку» и почему не экономит
«За такой фильм могу и отсидеть». Автора картины о Лукашенко допросили в милиции
Проект «Мясорубка»: «Платят неплохо, но отношение к бойцам скотское – «что с вами будет, никого не ***»
Чем живет малая родина Макея, и почему к главе МИД там двоякое отношение

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Предвыборная кампания в РФ напоминает политическую атмосферу в Германии накануне Второй мировой»
Политика и шпионаж, или Ошибка белорусского резидента
Выходит, «Майбах» дарить по протоколу нельзя, а Баскова с Лепсом – самое то?
Экономист: «В эйфории прошлогодних показателей у властей рождаются розовые мечты»
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Олимпийский чемпион, из-за которого сожгли Хатынь
Ермошина рассказала, сколько платит за «коммуналку» и почему не экономит
Киселёв назвал самое страшное оружие против Кремля
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
Што вядома пра ахоўніка Лукашэнкі, які стаў міністрам спорту
Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Белорусский министр опубликовал трогательную фотографию с мамой
Откровенные декольте и смелые вырезы на вечеринке после «Оскара»
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
08.03.2018
Невзоров объяснил, почему Вайнштейну «можно», а депутату Слуцкому «нельзя»

Публицист Александр Невзоров высказался на «Эхе Москвы» о депутате Леониде Слуцкому, который домогался журналисток, и кандидате в президенты Павле Грудинине.

«Общение с депутатом — уже наказание»

– Я знаю, что есть вопрос от радиослушателя Венедиктова, который интересуется: «А почему говорят, что Слуцкому нельзя, а Вайнштейну можно?»

Журналистки, работающие в Госдуме, рассказали о домогательствах депутата Слуцкого: «Трогал за промежность»

Я думаю, речь идет о совершенно разных вещах. И Вайнштейну, действительно, вероятно, можно, а Слуцкому, безусловно, нельзя, потому что Слуцкий, судя по тем показаниям, которые есть, он все-таки имеет дело с совершенно беззащитными, девчонками, которые пришли не за миллионами, не за яхтами, которым он не открывает двери рая, как это делает Вайнштейн, а которые пришли по редакционному заданию выслушивать какое-то думское чмо со значком.

Как правило, мы знаем, что это люди, которые не всегда могли бы даже руководить пышечной, а надо часами выслушивать их рассуждения о геополитике. Да общение с ним, — это уже наказание. Поэтому когда в отношении таких девочек начинаются сексуальные домогательства – журналисток – вот это уже по-настоящему свинство.

«Владимир Владимирович сентиментален, как все деспоты»

– Кремлевская администрация обидчива и все реплики Грудинина она наверняка взяла на карандаш. Но Ксюше, понятно дело, что прощают. В конце концов, Владимир Владимирович ее за ручку в школу водил. Она ему мороженое за шиворот совала. То есть у них есть что вспомнить. А Владимир Владимирович сентиментален, как все деспоты.

А вот Грудинину точно совершенно не простят, потому что не было ни мороженого вместе, ни совместного затирания двойки в дневнике за гаражами, чтобы родители не увидели…

Конечно, с Грудининым беда. Причем, когда его готовили в кандидаты, его инструктировали, конкретно учили: Здесь ругай, здесь не ругай, здесь ходи, здесь не ходи. Но как только этот аграрий получил документ и удостоверение кандидата, его, понесло, он все позабыл… Крем всё помнит, и скорей всего, отомстит, причем не надо будет будоражить никакие тайные счета, никого арестовывать. Просто, я думаю, в один прекрасный день возьмут Рогозина, вывезут его на поля совхоза имени Ленина и покатают по этим полям. И 40 лет на них не будет расти даже крапива. Это гарантировано. И наконец, Рогозину будет найдено настоящее государственное применение.

Невзоров: «История с Рыбкой не прошла незамеченной. Тут воспылала ревностью Волочкова»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:27)
Главное
«Стоило в Беларуси появиться где-то деньгам, и вот они уже там»
«Ленинград» представил клип на трасянке: съемки проходили в Минске
«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»
Невзоров объяснил, почему Вайнштейну «можно», а депутату Слуцкому «нельзя»
Саакашвили: «Поляк мне сказал: у нас хуже, чем в Беларуси»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY