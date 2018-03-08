Дальнобойщица: «Когда впервые выехала на трассу на фуре, от волнения даже ладошки вспотели»

Водитель-международник Елена Сахарчук рассказала AUTO.TUT.BY о своей «мужской» работе.

Все началось с того, что Елена записалась на специальные курсы.

— Все спрашивали, зачем мне это надо. Я говорю: «В дальнобой пойду!», — но мужчины мне не верили. Так, под шутки-прибаутки, я, одна-единственная женщина, и училась в мужской группе. При этом ни одного занятия я не пропустила! А учеба давалась мне легко, потому что желание огромное у меня было.

Целый год женщина готовила себя к новой специальности — в центре училась на категории C, D, E, потом закончила курсы водителей-международников и прошла подготовку для перевозки опасных грузов. А пять лет назад Елена получила водительское удостоверение и начала искать фирму, которая бы согласилась взять ее водителем-международником.

— Оказывается, никто не хочет брать на эту должность женщин, тем более без стажа и опыта. Две недели я обзванивала предприятия и везде мне говорили «нет».

И только в российской фирме ООО «ДС-Логистик», где трубку подняла женщина, — замдиректора по эксплуатации Анна Болеславовна, вместо слова «нет» Елене начали задавать вопросы.

— В тот же день мне сообщили, что берут на работу! Замдиректора тогда сказала: «Докажи, девочка, что женщина тоже может выполнять такую работу не просто наравне, но даже и лучше мужиков!».

— В первый трехнедельный рейс я отправилась в качестве стажера-напарника опытного водителя Владимира. Думала, сперва буду сидеть на пассажирском месте и наблюдать, как машиной управляет учитель, а он мне сразу скомандовал: «Давай-ка за руль».

Елена признаётся: выехав на трассу за рулем, боялась «накосячить», что-то сделать неправильно, волновалась так, что даже ладошки вспотели. Однако, сидя на водительском месте и управляя огромной фурой, чувствовала, как распирает гордость за то, что смогла это сделать и, «как королева, плывет-едет по бесконечной дороге».

Мужчины-водители к Елене относятся уважительно, никаких панибратских выходок не позволяют.

— Возможно, все дело в том, как я общаюсь с ними. Я никогда не кокетничаю и не заигрываю, общаюсь на равных. Конечно, порой бывает сложно, ведь в мужском коллективе и матом могут ругнуться, не делая поблажки, что я рядом. Я на такое не обращаю внимания, но и себе таких слов не позволяю.