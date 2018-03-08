Жена — о муже: «Поел, поспал, поиграл, пошел на работу»

Почему институт отцовства меняется так медленно?

Отсутствующий, хороший добытчик, вовлеченный — три модели отцовства выделила российская исследовательница Александра Липасова. Первые две — распространены больше.

Разные социальные слои понимают отцовство по-разному. Если в среде среднего класса мужья сейчас нередко разделяют с женами уход за детьми, то среди рабочих перемен мало. Преобладают консервативные семейные практики. Считается, что мужчина — прежде всего кормилец и защитник, а воспитанием детей и домом должна заниматься женщина. Такие отцы мало общаются с детьми, отмечает исследовательница.

Модель вовлеченного отцовства предполагает, что муж и жена одинаково участвуют в воспитании детей. Такие отцы следят за развитием ребенка, проводят с ним много времени, стараются чаще разговаривать с ним. «Чем больше общения, тем больше ты знаешь [о своих детях], – сказал один из респондентов во время интервью. — Сейчас время, когда мои дети во мне нуждаются».

Опрошенные подчеркивали, что выполняют все просьбы детей (об игрушках, гаджетах и пр.), так что «у них все есть».

В то же время, такая «сентиментальность» в рабочей среде встречает недоумение.

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