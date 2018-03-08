«Мужчины уже не те. Больше 10 рублей за букет отдать не готовы»

Intex-press выяснила, как накануне 8 марта продавали цветы в Барановичах.

Популярностью на праздничной цветочной ярмарке пользовались два места, в которых продавали мимозы. Но практически все лишь внимательно наблюдали, как продавцы раскладывали ветки с желтыми цветами, и уходили ни с чем.

– Торговля идет слабо: интересуются цветами многие, но покупать не спешат. Денег у людей в этом году немного: в основном просят подобрать веточку или собрать букет до 5 рублей. Сегодня несколько раз просили веточку даже за рубль, – рассказала продавец мимозы Гашар.

Продавец Валентина рассказала, что накануне 8 марта за цветами приходили преимущественно женщины: кто для мамы, кто для подруги, кто для дочери. А вот мужчины идти за букетами не спешили.

– Сегодня на одного покупателя-мужчину приходилось, наверное, пять покупательниц. Мужчины уже не те. Пару лет назад, помню, подходили и, не спрашивая цену, просили целую охапку тюльпанов. А сейчас все сначала цену спрашивают, а потом уже покупают, где дешевле выйдет. И не 50 цветков берут, а штуки 3. Больше 10 рублей за букет наши мужчины сейчас отдать не готовы, – вспомнила женщина.

Лет 5 назад, по словам продавца Ирины, 15 роз были небольшим стандартным букетом. А сейчас «даже на 5 роз денег жалеют». 25 роз в одни руки в этом году Ирина продать не надеется: «Это раньше и по 35, и по 45 покупали. Сейчас время не то».