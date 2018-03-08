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Комментарии
08.03.2018
Карбалевич: «Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов»

Валерий Карбалевич на «Радыё Свабода» высказался о «почти анекдотической» истории строительства Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.

– С началом работы предприятия по окрестностям стал распространяться неприятный запах, – пишет Валерий Карбалевич. – Жители окрестных селений начали возмущаться, устраивать акции протеста, писать жалобы во все инстанции. Администрация завода, приезжие комиссии пытались успокоить тамошний народ, говорили, что этот запах безвреден, он исчезнет, ​​как только предприятие заработает на полную мощность.

Наконец 17 января Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды после экологической экспертизы приостановило работу завода. Рабочие из Китая поехали домой праздновать китайский Новый год. Когда вернутся, неизвестно. И потом, можно предположить, начнется новая длинная история вокруг установки более эффективного очищающего оборудования, чтобы не было неприятного запаха.

…В индустриальном парке «Большой камень» под Минском запланировано строительство китайскими компаниями нескольких предприятий. Подождем, пока неприятный запах достигнет окрестностей Дроздов.

«Чем пахнет — чиновники ответа людям не дали»

 
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