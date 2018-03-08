«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»

.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Жена — о муже: «Поел, поспал, поиграл, пошел на работу»
Дело двойного агента Скрипаля может начать масштабную войну спецслужб
Коммунальное ЧП в столице. Фотофакт
«Мужчины уже не те. Больше 10 рублей за букет отдать не готовы»
Бастунец распавёў пра сустрэчу з міністрам Карлюкевічам
Лидеры профсоюза РЭП задержаны на границе
Чаму мы гаворым пра беларускія грошы — «драўляныя»?
СМИ узнали, чем отравили бывшего полковника ГРУ
Сын Лукашенко вошел в Совет по развитию цифровой экономики
В Березовском районе во время подводной рыбалки умер дайвер
Путин: «Зачем нам такой мир, если там не будет России?»
В Беларуси подняли тарифную ставку первого разряда
У Мінску ўсталявалі мемарыяльную дошку ў гонар братоў Луцкевічаў. Фотафакт
Чалый объяснил, какой самый большой подарок мог бы сделать Лукашенко женщинам к 8 марта
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Кадровая политика Лукашенко удивляет даже бывалых
Ермошина рассказала, сколько платит за «коммуналку» и почему не экономит
«За такой фильм могу и отсидеть». Автора картины о Лукашенко допросили в милиции
Проект «Мясорубка»: «Платят неплохо, но отношение к бойцам скотское – «что с вами будет, никого не ***»
Чем живет малая родина Макея, и почему к главе МИД там двоякое отношение
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Олимпийский чемпион, из-за которого сожгли Хатынь
Ермошина рассказала, сколько платит за «коммуналку» и почему не экономит
Курейчик: «Тухлая среда «Беларусьфильма» засасывает директоров одного за другим»
Киселёв назвал самое страшное оружие против Кремля
Почему министру транспорта следовало бы уйти в отставку
Што вядома пра ахоўніка Лукашэнкі, які стаў міністрам спорту
Ганапольский: «Принеся голову оппозиционера на блюде, ты обеспечиваешь стране светлое будущее?»
Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы
Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации
Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Откровенные декольте и смелые вырезы на вечеринке после «Оскара»
Мір — старажытнае мястэчка ў атмасферных фотаздымках
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
08.03.2018
Анна Снежкина
«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»

Авторы политического Telegram-канала оценили клип в поддержку кандидата Владимира Путина.

«Вы уже оценили новый зашквар Администрации президента? В этот раз они решили объединить Билана, Гагарину, Тимати, Лепса, Smash и подобных для записи клипа в поддержку Путина, формально – в поддержку движения «Putin Team».

Выглядит это, конечно, позорно. И мы сейчас даже не про продакшн 2011 года, а про «смыслы».

Больше всего порадовала аналогия между фамилией президента и как артисты пели слова «Путеводная звезда», – пишет «Кремлевский мамковед».

Эта композиция стала неофициальным гимном движения Putin Team, созданного хоккеистом Александром Овечкиным в конце прошлого года. В клипе также снялись Юлия Барановская, Михаил Галустян, Алексей Немов.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1.3 (оценок:35)
Главное
Ну и ну! Целый концерн и два министерства озаботились карманами на школьной форме
Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж
Гюнешь: Для меня загадка, почему на «Евровидение» от Беларуси едет украинец
Проект «Мясорубка»: «Платят неплохо, но отношение к бойцам скотское – «что с вами будет, никого не ***»
«На Ё-Россию миллионы людей списывают свои жизни целиком. Ё-мое»
Кадровая политика Лукашенко удивляет даже бывалых
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY