«Кремлевский мамковед»: Выглядит это позорно. Мы про «смыслы»

Авторы политического Telegram-канала оценили клип в поддержку кандидата Владимира Путина.

«Вы уже оценили новый зашквар Администрации президента? В этот раз они решили объединить Билана, Гагарину, Тимати, Лепса, Smash и подобных для записи клипа в поддержку Путина, формально – в поддержку движения «Putin Team».

Выглядит это, конечно, позорно. И мы сейчас даже не про продакшн 2011 года, а про «смыслы».

Больше всего порадовала аналогия между фамилией президента и как артисты пели слова «Путеводная звезда», – пишет «Кремлевский мамковед».

Эта композиция стала неофициальным гимном движения Putin Team, созданного хоккеистом Александром Овечкиным в конце прошлого года. В клипе также снялись Юлия Барановская, Михаил Галустян, Алексей Немов.