Лидеры профсоюза РЭП задержаны на границе

Заместителя председателя РЭП Зинаиду Михнюк и сокоординатора молодежной сети Анну Дусь сняли с поезда.

Преследования профсоюза РЭП продолжаются. 7 марта во время пограничного и таможенного контроля на станции Гудогай были сняты с поезда лидеры профсоюза Зинаида Михнюк и Анна Дусь. Они следовали из Вильнюса в Минск.

Зинаида Михнюк (в центре), Анна Дусь (справа)

Как сообщила Анна Дусь, ее подвергли полному досмотру багажа, личных вещей, а также личному досмотру. После этих процедур, продлившихся несколько часов, Анну Дусь отпустили.

Досмотром руководила инспектор Ж.И. Войтко под общим руководством зам. начальника ГРТ В.П. Сазонова, известного своими методами общения (на 4:46 секунде видео В.П. Сазонов бьет по рукам посетителя). О причинах углубленного личного досмотра и досмотра багажа проводившие процедуру таможенники пояснили, со слов Анны Дусь, следующее: «Нам говорят, мы снимаем и досматриваем». Хотя ранее сотрудник, проводивший паспортный контроль, попросил Анну Дусь проследовать с ним, «потому что паспорт в ненадлежащем состоянии».

В этот же день аналогичной процедуре была подвергнута Зинаида Михнюк, также следовавшая поездом Вильнюс-Минск, но несколькими часами ранее. После получения протоколов досмотра обе профсоюзницы беспрепятственно уехали в Минск.

Т.н. «снятие с поезда» давно практикуется в отношении членов независимого профсоюза РЭП: правовой инспектор Леонид Судаленко несколько месяцев подряд не мог пересечь границу без углубленного досмотра (в одном из случаев юриста буквально выносили из поезда на руках несколько сотрудников таможни); Геннадий Федынич неоднократно подвергался данной процедуре; Андрея Стрижака задержали в Молодечно весной прошлого года; другие члены профсоюза также бывали в подобной ситуации.