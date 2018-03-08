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08.03.2018
Евгений Барсуков
Впервые! Бельгиец заплатит огромный штраф за «сексизм в публичном месте» (голосование)

В Бельгии впервые применен закон о сексизме, принятый еще в 2014 году и предусматривающий наказание за «действия или намерения одного человека против другого, исходя из его пола».

23-летний мужчина был остановлен блюстителями порядка после того, как перешел улицу на красный свет. Вместо того, чтобы улыбнуться и посыпать голову пеплом, нарушитель ПДД, по информации The New York Times, заявил даме в форме: ««Заткнись! Я не разговариваю с женщинами не разговариваю! Полицейский — не женская работа!»

Эта тирада обошлась молодому человеку в 3000 евро. Такой вердикт вынес суд. А могла стоить еще дороже: закон предусматривает наказание в виде штрафа до 10 тысяч евро или лишения свободы на срок до 1 года.

И, кстати: в бельгийской полиции служит около 40 тысяч женщин – это примерно 40% от штата этого ведомства.

Нужно ли принять аналогичный закон в Беларуси?

Да 41.9 %
Нет 37.2 %
Возможно, но штрафы должны быть поменьше 20.9 %
43
 
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