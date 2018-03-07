СМИ узнали, чем отравили бывшего полковника ГРУ

Следствие по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полагает, что против них применили нервно-паралитическое вещество.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на неназванные источники.

Источники газеты ссылаются на результаты медицинских и химических исследований. Какое именно вещество могло быть использовано, не уточняется.

Сергей Скрипаль — бывший полковник ГРУ, осужденный за госизмену. В 2010 году его обменяли на российских агентов, раскрытых в США.

Вечером 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия попали в больницу в английском Солсбери в критическом состоянии. Их нашли без сознания на скамейке торгового центра.

По данным Reuters, основная версия полиции — о причастности к отравлению России. Полиция предполагает, что Скрипаля могли отравить в качестве мести за его предательство. Полицейские также изучают обстоятельства смерти его сына и жены.