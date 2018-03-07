Сын Лукашенко вошел в Совет по развитию цифровой экономики

Структура создана постановлением Совмина от 28 февраля.

Совет будет координировать деятельность по реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации экономики и развития информационно-коммуникационных технологий.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в состав Совета по развитию цифровой экономики вошли: премьер-министр Андрей Кобяков; вице-премьер Василий Матюшевский; министр связи и информатизации Сергей Попков; директор «Администрации Парка высоких технологий» Всеволод Янчевский и помощник президента по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

Членами Совета также стали топ-менеджеры ряда компаний: «Алейников и Партнеры»; «Айдиономикс Диджитал»; «ЭПАМ Системз»; «Лайт Вел Организейшн»; «Майкрософт Софтвер Бел», сообщает pravo.by.