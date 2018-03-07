Жесть дня. Водитель государственного автобуса взял в навигаторы пассажира, чтобы не заблудиться

Пассажир Иван Шибалович рассказал, как ехал из Минска в Солигорск на автобусе Минтранса.

Фото из группы ВК Транспорт Беларуси

«Это жесть!!! Еду сейчас из Минска в Солигорск на государственном автобусе (автобус, кстати, не пригородный, а городского типа в этот раз). Перед Слуцком на развилке перед мостом водитель остановился, вышел, зашёл к нам в салон автобуса и начал спрашивать, а как дальше ехать… Сам дороги не знает… Взял какого-то пацана себе в навигаторы в водительскую кабинку, чтобы не заблудиться», — поделился Иван Шибалович в группе во ВКонтакте Транспорт Беларуси.

В пути парень писал: «А сейчас вообще страшно стало, звуки стремные, что-то скрипит, хрустит и трётся... Ощущение, что автобус треснет скоро».

«Фух... Доехали... Я живой!!! Спасибо мальчику-навигатору!!!» — не скрывал своей радости от прибытия в Солигорск пассажир.

За билет он заплатил 6 рублей 11 копеек. По его словам, с большим удовольствием отдал бы 8 рублей частнику на маршрутке.

Судя по комментариям, это не единственный случай, когда водитель государственного автобуса не знал дороги.

«Вы не одиноки, мы не успели выехать, как водитель спрашивал, как это доехать до Солигорска!» — написала Надежда Головчик.

«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»

Самая горячая тема недели — комфорт госсервиса, о котором пассажиры забыли, поскольку последние 10-15 лет пользовались частными маршрутками. С 26 февраля после введения новых правил перевозок водители частных маршрутных такси приостановили работу.

Фото из группы ВК Транспорт Беларуси

Дмитрий Горбачёв пишет, что в автобусе Солигорск-Минск «какой-то доской заблокировано окно от самостоятельного открытия».

«Чтоб вай-фай не выдуло сквозняком, наверное», — смеются люди.

Перед длинными выходными 7 марта вечером на столичном автовокзале Центральный, по отзывам пассажиров, «адочек, которого в Минске не видели лет 20».

«Около 1000 человек на платформе, полная битком, то же в зале ожидания, орды автобусов щемятся на платформы, какие-то регулярные маршрутки… Полный трэш и Африка», — написал Владимир Фишман в ВК.

Позиция водителя маршрутного автобуса. Чиновник, депутат, министр и президент, почитайте!