«Президент сказал: «Цену на водку повышу, но зал построю»

В канун 8 Марта белорусские грации получили в распоряжение новое здание для Центра олимпийской подготовки. В интервью SPORT.TUT.BY главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Лепарская вспомнила, как президент страны заходил на тренировки к гимнасткам в 90-х, рассказала о жестких условиях подготовки на динамовской базе и сильной вере в мечту.

Завершившая карьеру гимнастки в 2016 году Мелитина Станюта (слева) и главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская. Фото Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Дети спят на диванах. Кому не хватает места, тот ложится на полу»

— Во время торжественной церемонии открытия центра с участием президента на плазму вывели слова «Мечты сбываются». Давайте обратимся к истории вопроса.

— В 1994 году мы арендовали фехтовальный зал на Даумана, 23, где находится спорткомплекс «Динамо». Там еще Марина Лобач (чемпионка Игр в Сеуле-1988. — Прим.ред.) готовилась к Олимпиаде. И вот однажды случайно, проходя мимо по своим делам, к нам зашел президент. Оля Гонтарь хотела ему что-то показать в упражнении с обручем, однако снаряд после бросков все время попадал в балки. Оля рыдала, повторяя: «Еще раз сделаю». И снова обруч ударялся о балки и укатывался. Александр Григорьевич сказал: «Цену на водку повышу, а им зал построю». Мы были несказанно рады, когда в 1995 году на Даумана появился маленький зальчик для нас.

Популярность художественной гимнастики росла, количество занимающихся увеличивалось. В 1999 году стали арендовать соседний динамовский зал, где прежде проводили тренировки по спортивной гимнастике. Переделали его. Там те же балки, та же высота, но мы были счастливы.

Два года назад переоборудовали гандбольный зал на Даумана в зал для художественной гимнастики. А по сути, это тот же фехтовальный зал, где мы начинали работать и куда приходил Александр Григорьевич. Круг замкнулся. Дальше расширяться некуда.

По площадям все не так уж плохо, только высота потолков для мастеров маловата. К тому же мы арендуем их у «Динамо», но это уже другой, финансовый вопрос. Куда более неудобно, что почти на 400 занимающихся у нас два туалета, две раздевалки, нет тренерских комнат — переодеваемся в коридоре. Негде детям отдыхать в период между тренировками — это два часа, где можно было бы посидеть, полежать или сделать уроки. Дети спят на диванах, которые мы купили на рынке в Ждановичах. Кому не хватает места, тот ложится на полу. Бывает, зайдешь на «Динамо» и не можешь понять, где тренер. На каждых трех-четырех метрах располагается новая группа.

И главное — детей негде кормить. Нужно куда-то ехать, идти… Кто не учится в училище, тому еще труднее. Питаются всухомятку. Приносят из дома бутерброды.

— Это тот же фастфуд, а ведь взвешивание для гимнасток никто не отменял.

— Да, кормим неправильно. Нам бы хоть столовую, хоть буфет для детей. А еще — несколько раздевалок, туалетов и комнату для отдыха. В 2008 году шел об этом разговор с президентом. Попросила Александра Григорьевича сделать нам какую-нибудь пристройку на Даумана. Мне казалось, что она нас полностью устроит. Так-то мы любим спорткомплекс «Динамо». Там прошла вся наша жизнь. Всего лишь пристройка — так выглядела мечта.

На это Александр Григорьевич сказал: «Мы не такие богатые, чтобы так строить. Уже если строить, то наверняка и хорошо». Положение в следующие годы из-за мирового кризиса было тяжелым… Мы все понимали. Люба Черкашина подарила мне в 2008 году ключик на цепочке как символ того, что однажды мечта осуществится. Кстати, слоган «Мечты сбываются» используем на соревнованиях для деток Baby Cup, которые проводим с 1998 года.

Воспитанники Ирины Лепарской на фото поздравляют ее с днем рождения. Фото Ольга Шукайло, TUT.BY

Дворец очень быстро нарисовали. Архитектор из «Белгоспроекта» летал со мной в Сингапур, чтобы подсмотреть идеи, как украсить центр. На чертеже все было красиво. Это был масштабный проект. Если бы взялись его осуществить, то в таком центре с трибунами на 2,8 тысячи мест можно было бы проводить соревнования во всех видах спорта. Экономисты посчитали и решили, что это невыгодно. После Олимпиады 2012 года в Лондоне нам предстояло подготовить новый проект с учетом минимизации затрат. Предстояло разработать здание для учебно-тренировочной базы, так как президент дал указание не строить дворцы. Заниматься им должен был новый инвестор. Он провалился и уехал. Только слоган оставался с нами, мы ждали.

— Когда белорусских художниц провожали на Игры в Рио-де-Жанейро, строительство центра остановилось на стадии возведения фундамента.

— Да, в 2016 году «Минскпроект» занялся разработкой нового проекта здания. В 2017 году президент приехал на объект во время республиканского субботника. С ним работала и сборная. Мы услышали: «Построим». С тех пор не прошло и года, а мы открыли дворец. В это невозможно поверить! Мечта сбылась.

Я никогда не отчаивалась по поводу строительства дворца. Переживала по другим причинам. Кто-то на тренировках сталкивается, кому-то на голову прилетает лента или булавы. Много ушибов, синяков, переломов.

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

— Должны ли вы теперь покинуть спорткомплекс «Динамо»?

— Надо сохранить нашу школу. И «Спартак» тоже. Еще один маленький зальчик есть в манеже. Если мы, переехав с семи ковров на Даумана на восемь в новом центре, соберем у себя детей из других школ, то тогда потеряем площади. В чем смысл? Хочется, чтобы эти школы продолжали производить наборы детей, а мы будем забирать в РЦОП по художественной гимнастике самых талантливых.

Планируем возродить соревнования «Юный гимнаст», которые проходили во времена Советского Союза. Это будет турнир для тех, кто уже вырос для Baby Cup, где в основе лежит шоу. В случае с «Юным гимнастом» это будет спортивная программа. Основание у пирамиды в художественной гимнастике должно разрастись. Мы в свое время были закаленными: искали детей в детсадах и школах. Не все тренеры сегодня готовы пройти такой путь. Наша задача — убедить их, заставить.

Хочется, чтобы молодым тренерам разрешили работать, как раньше: ты мастер спорта и имеешь среднее образование — можешь тренировать. Сейчас, к сожалению, только после третьего курса БГУФК можно брать девочек на работу. Либо же направлять их на платные группы… Все эти мечты тоже когда-нибудь сбудутся. Мы не вечные.

«Буду предъявлять к гимнасткам такие же претензии, как ко мне — президент. Я устроена так же, как он»

— Можете уже назвать дворец своим домом?

— Да, я же его рисовала. Выбирала материалы, расцветку. Не все сложилось, как придумали. Но внутри для меня сюрпризов немного. Планировку на плоскости четко представляю, потому что сама придумала расположение залов. По два зала для хореографии с каждой стороны, между ними — раздевалки. На втором этаже два зала для юниоров. Не ожидала только, что будет так много коридоров, бесчисленное количество дверей, большинство из которых заперты, и лестниц, что я могу потеряться… Это убивает! Уже неделю хожу по дворцу — голова кружится.

Но не это главное. Высота потолков в залах — 17 метров. Столько даже не нужно, решение обусловлено конструкцией здания.

Ирина Лепарская (слева) и председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель (в центре). Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

— Центр для гимнасток — это аванс или признание заслуг?

— Вкладывая такие деньги (более 27 млн долларов. — Прим.ред.), президент имеет право называть его авансом. На то он и президент, чтобы требовать результата и золотых медалей. Оправдывать себя не нужно. Можно только посочувствовать самим себе.

Есть виды спорта, где появилась звезда — ответственная, атлетичная, опытная, мотивированная. Ее ведут одни Олимпийские игры, вторые, третьи, пока она не скажет «не могу», как Екатерина Карстен(двукратная олимпийская чемпионка, трехкратный призер Олимпиад в академической гребле. — Прим.ред.). Даша Домрачева — гений! Нам же на каждую Олимпиаду нужно собирать абсолютно новую команду. Мы когда собираем детей, они еще не догадываются, что станут звездами.

Нужно подобрать такую команду, чтобы девочки подходили по росту, длине ног, фигуре и лицу. У них разные умения. Пока подравняешь их по технике, пройдет два года. А дальше у них должно быть понятие «я всех порву». То, что Мелита Станюта и Люба Черкашина, некоторые групповички прошли две Олимпиады, — редкость. Нужно держать вес, а также — чтобы позвонки не сдвигались, руки-ноги не ломались. Находиться на пике в нашем виде спорта, который очень искусственный (от слова «искусство»), сложно.

Сейчас у нас «зеленая» команда, а ответственность в форме дворца на нас уже легла. Теперь мы, тренеры и девочки, должны показывать результат. Будем делать! Со своей стороны буду предъявлять к гимнасткам такие же претензии, как ко мне — Александр Григорьевич. Например, вы получили такую столовую, а ты мне ходишь и говоришь, что желудок болит. Почему нет? Потом претензии будут в мой адрес. А я устроена так же, как президент.

— С Олимпиады в Рио-де-Жанейро вы впервые с 2004 года вернулись домой без медали в личном многоборье. Господдержка для художественной гимнастики снизилась?

— Нет, но было активное давление на нас. Я с пониманием отношусь, что президенту всегда хочется лучшего для страны. Но больше, чем сами спортсмены, никто не хочет медаль. Никто! Даже президент. Я тоже могу жестко требовать с гимнастки, но умом-то понимаю, что она хотела сделать всё как можно лучше. Что-то не сложилось.

Спокойно отношусь, когда президент нервничает, ругает нас. Говорит, что мы катимся по наклонной. Да, медали в Рио-2016 не было. Значит, катимся. Где-то Станюта не смогла, где-то одна групповичка зазевалась. И что — убить ее? Если что-то не получается, то точно не от лени или недоработок. Уже много лет никого не могу упрекнуть.

Вот говорят, что современные дети избалованы гаджетами, а я отвечу, что раньше у нас было больше ленивых детей, чем сейчас. В годы Советского Союза постоянно повторяла: «Не стой». Видимо, тогда дети не очень верили, что попадут в сборную СССР. Трудно любить гимнастику, когда не знаешь, на какие деньги поедешь на соревнования, пусть даже в соседние Литву и Латвию. У них правительство почти не помогает, и вся нагрузка ложится на плечи родителей. У нас календарь расписан на год. Дети понимают, зачем они тренируются, и стремятся быть первыми. Дороги открыты. Пожалуйста — работай.

Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

Конечно, это слабое оправдание, но я не знаю, есть ли в Беларуси другие виды спорта, в которых спортсмены на протяжении уже 25 лет с каждого чемпионата на уровне Европы и мира возвращаются с медалями. Может, с одной, а может, с двумя-тремя наградами. По-всякому бывало. И все время с разными именами. Когда мы стали составлять список победителей и медалистов Олимпиады, чемпионатов мира и Европы, а затем включили в него призеров Кубка мира — а за успехи в соревнованиях такого уровня во многих видах спорта назначают президентскую стипендию, — получилось 142 человека. Сами ужаснулись! Не представляли, что будет так много.

— Центр ведь и для жизни приспособлен, верно?

— Есть гостиничный блок на восемнадцать человек. Люди и раньше приезжали к нам на сборы, но снимать номер в гостинице или квартиру где-то в округе спорткомплекса «Динамо» дорого. Опять же нужно накормить детей. Речь о порядке ста долларов в день. Надеемся, что наши цены будут ниже и не как в Новогорске (тренировочная база в России. — Прим. ред.).

У нас есть бассейн. Там две дорожки, что маловато для того, чтобы плавать. Мне пошли навстречу и подали струю в противоход, что потребует затрачивать больше энергии от спортсменов. Каждая гимнастка обязана ходить в сауну два раза в неделю, это святое. В то же время часто наблюдала, как во время выездов на соревнования дети в гостиницах шли в турецкий хамам, а не в сауну. Очень хотела, чтобы у нас был хамам. Я так просила, и он появился!

К нам, конечно, поедут. Очень многие просятся. Появления дворца ждали не только в Беларуси. 7 марта приедет девочка из Южной Кореи. С 19 по 23 марта будут две девочки с тренером из Барнаула. Затем ждем восемь человек из Израиля, в конце месяца приедут гости из Латвии.

«Обычно мужчины дарят нам цветы, конфеты. А тут аж дворец!»

— Ваша команда в лице Любови Черкашиной и Ксении Санкович приобрела сильных лоббистов. Черкашина является председателем комиссии спортсменов Международной федерации гимнастики, Санкович часто видят в компании президента.

— Да, а как тренер со мной вот уже 35 лет Татьяна Ненашева. Со мной Марина Лобач, Лариса Лукьяненко, Ирина Ильенкова и Ирина Лагунова. Это кулак!

Люба хочет возглавить Международную федерацию гимнастики. Со своей стороны всячески буду ей помогать. Ксения хочет двигаться по линии Национального олимпийского комитета или даже Международного олимпийского комитета.

— Чем вы объясните их активность?

— Они влюблены в гимнастику, влюблены в меня и во все, что мы делаем. Для них художественная гимнастика не работа, а образ жизни. Их не надо контролировать. Знаю, что люди сделают больше, чем от них ждут.

Сладкий подарок для Ирины Лепарской по случаю дня рождения. Сдобная фигурка тренера расположилась в центре композиции. Фото Ольга Шукайло, TUT.BY

— Вы уже определились со следующей мечтой?

— Зачем обо мне говорить? Кто я? И я ведь загадала что-то не для себя, а для молодых тренеров и детей.

Перед зданием стоит скульптура — композиция из гимнастического мяча и ленты. На мяче отпечаток ладошки Марины Лобач и надпись «Прикоснись к мечте». На ленте выгравирован наш слоган «Мечты сбываются». Это обращение к детям. Может, моя мечта — дворец — и сбылась, но теперь, надеюсь, детки будут ходить на тренировки с мыслями об олимпийских медалях.

Фото Ольга Шукайло, TUT.BY

— Ввод в эксплуатацию Центра олимпийской подготовки по гимнастике президент называет подарком виду спорта к 8 Марта. Вам когда-нибудь дарили что-либо более ценное по случаю Международного женского дня?

— Сто процентов, это лучший подарок на 8 Марта за всю жизнь. Не знаю, как у кого, но обычно дарим мужчинам на 23 Февраля носки и галстуки, а они нам что? Цветы, конфеты. А тут аж дворец!

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