Чалый объяснил, какой самый большой подарок мог бы сделать Лукашенко женщинам к 8 марта

Об этом экономист рассказал в передаче «Экономика на пальцах».

Когда речь зашла о совещании у Лукашенко с участием правительства и Нацбанка, Сергей Чалый обратил внимание, что глава Беларуси ни разу не произнес слово «тунеядцы».

— Наоборот Лукашенко возмущался, что какие-то умники в правительстве начали додумывать. Сами решили, что если человек у себя занимается какой-то простейшей формой самозанятости, то услуги ЖКХ ему нужно определить по полной стоимости. И обвинял чиновников в намеренном саботаже решений президента или недопонимании. Но ведь идея ЖКХ по полной стоимости откуда родилась? Из президентской администрации, — напомнил Сергей Чалый. — Теперь посыл такой, что кто-то или саботирует или не понимает гуманитарного смысла нового декрета.

Экономист указывает, что теперь, по словам президента, те, кто не прямой контингент Шуневича, — это и есть люди с простейшей формой самозанятости.

— Вот появится список людей, которые должны платить по полной стоимости. По сути, кто остается? Это те, кто вообще не работает и не будет работать, но с них в общем-то и ЖКХ не возьмешь, только в ЛТП. А еще жены, которых содержат мужья. Вот, казалось бы, 8 марта – самое время объявить, что домашний труд — почетный и еще больше гуманизировать декрет. И практически вопрос по декрету будет закрыт, — заключает Сергей Чалый.