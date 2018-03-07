Тысячи мертвых морских звезд на побережье Британии: «Шокирующее зрелище». Фотофакт

В результате мощного циклона, который пришел из Сибири, на побережье Великобритании выбросило десятки тысяч мертвых морских звезд.

CNN сообщает, что из-за аномально холодной погоды также гибнут сотни птиц и другие морские животные: крабы, мидии и омары.

— Это было шокирующим и грустным. Я никогда не видел ничего подобного, катастрофа почти библейского масштаба. Они покрыли берег толстым одеялом. Большинство морских звезд были мертвы, но довольно много крабов были еще живы, и мы попытались спасти столько, сколько смогли, — рассказали очевидцы, отмечает Газета.ru.

Бедствие затронуло графства Кент и Йоркшир.