В Минске задержали российского авторитета «Фиму Банщика»

Александр Ефимов ожидал вылета в Вену.

Российского криминального авторитета задержали в аэропорту Минска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД Беларуси.

«Российского криминального авторитета Александра Ефимова, который также известен как «Фима Банщик», в столичном аэропорту задержали сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», — отметили в ведомстве.

По данным ведомства, у 60-летнего мужчины при себе было три российских паспорта на его имя и один болгарский. Ефимов помещен в центр изоляции и в ближайшее время будет выслан в Россию.

Как дополняет Наша Нiва, тот ожидал вылета в Вену.

Ефимов родился в Петербурге, работал сначала буфетчиком, а впоследствии — слесарем в бане (отсюда кличка).

В конце 1980-х он подался в кооператоры, в 1990-х открыл охранное агентство. Являлся одним из лидеров тамбовской группировки, имел хорошие связи в милиции. Известно, что в 1995 в «Фиму» пытались стрелять из автомата, но спас бронежилет.

Известно, что «Фима» деньгами поддерживал ЛДПР Жириновского, по слухам, даже подарил ее лидеру дорогую машину. В конце 90-х Ефимова приговорили к 5,5 годам за вымогательство, но отпустили на два года раньше «хорошее поведение».

В настоящее время на Ефимова в России возбуждено новое уголовное дело. Подробности дела не разглашаются.