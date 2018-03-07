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Общество
07.03.2018
Вероника Белова
Ну и ну! Целый концерн и два министерства озаботились карманами на школьной форме

Власти продолжают плодотворно трудиться над тем, чтобы сделать нашу жизнь лучше.

На этот раз их пристальное внимание привлекла школьная форма. Очевидно, решив все остальные проблемы в образовании, чиновники озаботились тем, сколько и где должно быть карманов в ученических пиджаках и могут ли с одежды школьников свисать нитки.

Как сообщает TUT.BY, над разработкой госстандарта «Одежда для учащихся учреждений общего и среднего образования» (СТБ 2517−2017) трудились концерн «Беллегпром», а также два министерства: образования и здравоохранения.

Дабы продемонстрировать всю глубину заботы нашего государства о нас, приведем парочку выдержек из принятого документа:

— «Швы и строчки на школьной одежде должны быть ровными, концы ниток — закреплены и отрезаны, срезы швов — обметаны».

— «Воротник, карманы и многие другие детали должны быть обработаны так, чтобы элементы одежды сохраняли свою форму».

— «В пиджаках с подкладкой для подростков и старших школьников должен быть по крайней мере один внутренний карман. В большинстве случаев — на застежке, но, по согласованию с заказчиком, можно и без».

— «В одежде из ткани в полоску, в клетку или с другим узором рисунок должен быть симметричным, полосы и клетки должны совпадать, если заранее не предусмотрено другое».

И много-много иных ценных рекомендаций. О составах тканей, их крепости и сминаемости…

Очевидно, контролируя всё и вся, власти решили, что негоже, при таком системном подходе оставить детей с несовпадающими на швах полоской и клеткой.

Даже страшно представить, в чем бы мы ходили, если бы не такая своевременная забота государства! Так бы и шили наши фабрики кривыми строчками с висящими из швов нитками. Впрочем, если учесть, что стандарт касается только школьной формы, выходит, что к остальным изделиям таких требований пока не предъявляется.

Хотелось бы также обратить внимание и на ряд очевидных недоработок в этом документе. Почему, например, количество карманов наши государственные мужи прописали, а по другим частям костюма своего ценного мнения не высказали? Например, сколько пришивать к пиджаку рукавов? Люди ж они такие: без указаний из министерства могут и три пристрочить.

Но особенно обращает на себя комментарий концерна «Беллегпром» по поводу принятого госстандарта.

— Стандарт не обязателен, это рекомендация, — объяснила TUT.BY пресс-секретарь концерна Наталья Кравцова. — Если вас что-то не будет устраивать в одежде, сшитой по госстандарту, вы увидите на соседней полке другую, вы имеете право ее купить, носить.

То есть понимаете: это еще и не обязательно! Целый концерн и два министерства трудились над тем, на что можно и не обращать внимания.

Мне кажется, лучшей иллюстрации плодотворной работы наших госорганов и не придумаешь.

 
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Ну и ну! Целый концерн и два министерства озаботились карманами на школьной форме
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