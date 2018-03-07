Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж

Тот случай, когда красивое соседствует с депрессивным.

2018-й объявлен Годом малой родины. Корреспонденты «Салідарнасці» побывали в деревне Некрашевичи Кореличского района, откуда родом глава МИД Владимир Макей и бывший министр по налогам и сборам Владимир Полуян.

Почему к главе МИД в родной деревне двоякое отношение

Родительский дом Владимира Макея

Одна из улиц Некрашевичей. По словам местных жителей, в деревне пустуют многие дома

Дорога на кладбище, где похоронены родители Владимира Макея

Базовая школа, в которой в начальных классах учился будущий министр, давно закрыта

Во дворе школы стоит бюст Суворова

Бывшая средняя школа в соседних Луках, которую Макей окончил с золотой медалью. Теперь здесь находится детсад

Деревенский магазин, который, по словам сельчан, сдает позиции частникам

Ассортимент магазина

По словам бывшего бригадира Анатолия Полуяна, в прежние годы в окрестностях Некрашевичей летом устраивали фестиваль ансамблей самодеятельности, на который люди съезжались со всего района. Бывали и гости из столицы. Фестиваль проходил на лесной опушке, куда специально подводили электричество. Сейчас это место засадили лесом

Некрашевичи расположились в живописной местности. Рассказывают, что во время БССР сюда как-то приехалпервый секретарь ЦК КПБ Николай Слюньков. Впечатленный местными красотами, он попросил дополнительно повозить его по полям

По рассказам местных жителей, молодежь не задерживается в деревне