Как выглядит малая родина Владимира Макея. Фоторепортаж

Тот случай, когда красивое соседствует с депрессивным.
2018-й объявлен Годом малой родины. Корреспонденты «Салідарнасці» побывали в деревне Некрашевичи Кореличского района, откуда родом глава МИД Владимир Макей и бывший министр по налогам и сборам Владимир Полуян.
Почему к главе МИД в родной деревне двоякое отношение
Родительский дом Владимира Макея
Одна из улиц Некрашевичей. По словам местных жителей, в деревне пустуют многие дома
Дорога на кладбище, где похоронены родители Владимира Макея
Базовая школа, в которой в начальных классах учился будущий министр, давно закрыта
Во дворе школы стоит бюст Суворова
Бывшая средняя школа в соседних Луках, которую Макей окончил с золотой медалью. Теперь здесь находится детсад
Деревенский магазин, который, по словам сельчан, сдает позиции частникам
Ассортимент магазина
По словам бывшего бригадира Анатолия Полуяна, в прежние годы в окрестностях Некрашевичей летом устраивали фестиваль ансамблей самодеятельности, на который люди съезжались со всего района. Бывали и гости из столицы. Фестиваль проходил на лесной опушке, куда специально подводили электричество. Сейчас это место засадили лесом
Некрашевичи расположились в живописной местности. Рассказывают, что во время БССР сюда как-то приехалпервый секретарь ЦК КПБ Николай Слюньков. Впечатленный местными красотами, он попросил дополнительно повозить его по полям
По рассказам местных жителей, молодежь не задерживается в деревне