Назло друг другу? Херд и Маск пришли на вечеринку с новыми спутниками

«Оскар» и следующие за ним афтепати остались позади, все итоги, что были на поверхности, уже подведены, теперь можно в деталях рассмотреть происходившее. А происходило на вечеринках всякое...

На мероприятие, которое организовали Бейонсе и Джей Зи в отеле Chateau Marmont, фотографам вход был воспрещен. Но прямо на входе папарацци удалось сделать несколько любопытных кадров.

Так, в числе гостей афтепати засветились бывшие возлюбленные Эмбер Херд и миллиадер-предприниматель Илон Маск. Знаменитости то расстаются, то мирятся, но конкретно сейчас находятся в статусе «между нами все кончено». На вечеринку он и она - вполне вероятно, назло друг другу - пришли с новыми спутниками.

Илон прибыл с брюнеткой, распознать личность которой пока никому не удалось, а Эмбер - с художницей и защитницей движения ЛГБТ Тиллет Райт.

Напомним, 46-летний Илон Маск и 31-летняя Эмбер Херд были знакомы в течение нескольких лет до начала романа в 2016 году. Сначала Эмбер вместе с сестрой отдохнули в отеле Илона в Майами, затем актриса посетила его офис в Лос-Анджелесе, а он, в свою очередь, побывал у нее в гостях.

В апреле 2016-го папарацци сфотографировали Херд и Маска на выходе из ночного клуба в Лондоне. Поговаривали, что миллиардер был страстно увлечен актрисой еще с 2013-го после выхода фильма с ее участием «Мачете убивает» и пытался ухаживать за ней, даже когда она уже состояла в отношениях с Джонни Деппом.

В августе 2017-го Илон и Эмбер официально объявили о расставании, а чуть позже было опубликовано первое интервью миллиардера об этом событии.

- Думаю, мне потребуется немного времени, чтобы вернуться в прежний ритм жизни. Я только что расстался с моей девушкой (Эмбер Херд - прим. ред.). Я был по-настоящему влюблен в нее, поэтому сейчас мне очень больно.

Откровения миллиардера растопили лед в сердце Эмбер Херд, и через некоторое время стало известно, что знаменитости возобновили отношения.

Однако в феврале 2018-го, как сообщило издание TMZ, Эмбер и Илон вновь расстались. На этот раз инициатором разрыва стал Илон. По его мнению, они с Эмбер заметно отдалились друг от друга и дальше продолжать отношения не имеет смысла. Актриса с этим согласилась.