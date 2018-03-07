Избитого во время выборов журналиста оштрафовали на крупную сумму

Судья признал сотрудника «Белсата» виновным в неповиновении сотрудникам милиции.

И наказал его штрафом в 30 базовых величин (735 рублей), сообщает baj.by.

Силовики настаивают, что Андрей Козел незаконно снимал процедуру подсчета голосов на местных выборах, а потом отказался покинуть помещение на требование сотрудников милиции.

Напомним, задержанного в последний день выборов, 18 февраля, журналиста доставили в суд с большой шишкой на лбу. Перед началом процесса Андрей Козел рассказал, что накануне сотрудники милиции били его по голове.

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