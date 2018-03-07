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07.03.2018
Новая газета
Двойной агент, осужденный в Москве за предательство, отравлен в Британии неизвестным ядом

Вторая жертва — его дочь.

66-летний Сергей Скрипаль, бывший полковник ГРУ, получивший убежище в Великобритании, и его 33-летняя спутница (позже «Би-би-си» уточнила, что это его дочь Юлия) были найдены без сознания в воскресенье на скамейке в торговом центре города Солсбери. Уилтширская полиция сначала до выяснения личностей сообщала лишь приблизительный возраст пострадавших и то, что «на телах не найдено никаких видимых признаков насилия».

Журналисты «Би-би-си», которые первыми сообщили, что одна из жертв – Скрипаль, приводят слова очевидицы Фрейи Черч: «На лавке сидела пара, мужчина в возрасте и молодая женщина. Она как бы наклонилась к нему. Похоже, потеряла сознание. А он как-то странно двигал руками, глядя в небо».

Британские власти успокаивают население. Английское министерство здравоохранения в своем заявлении отметило, что «по всей видимости, нет непосредственной угрозы здоровью населения». Тем не менее, полиция оцепила место у пиццерии «Зиззи», где были обнаружены пострадавшие. Сам ресторан закрыт. Некоторые из следователей одеты в желтые  костюмы химической защиты. Палата реанимации поставлена под охрану. К расследованию подключилось управление британской полиции по борьбе с терроризмом.

Сергей Скрипаль — полковник ГРУ, он ушел в отставку в 1999 году и работал в управлении делами МИД России.

В 2004 году его задержали по подозрению в шпионаже на британскую разведку. Спустя два года его приговорили к 13 годам строгого режима.

Как утверждает следствие, с 1995 года Скрипаль передавал британской разведке сведения о российских агентах, действовавших в Европе. По оценкам следствия, за сотрудничество Скрипаль получил более 100 тысяч долларов.

В 2010 году Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. Вместе с ним в рамках так называемого «обмена шпионами» американской стороне были переданы Игорь Сутягин, Александр Запорожский и Геннадий Василенко.

В Россию тогда выслали обвиняемых в шпионаже Анну Чапман, Михаила Семенко, Михаила Куцика, Наталию Переверзеву, Вики Пелаес, Михаила Васенкова, Владимира и Лидию Гуриевых, Андрея Безрукова и Елену Вавилову.

— Если потребуется, мы будем вести это расследование в рамках контртеррористической системы, — сказал в интервью радио «Би-би-си»  представитель этого управления Марк Роули. — Мы делаем все возможное, что вы могли бы ожидать от нас: мы допрашиваем свидетелей, берем пробы на месте события для лабораторных исследований, проводим токсикологичкие исследования. Все это должно помочь нам получить ответ. Пока я не могу сообщить ничего больше. Мы должны напомнить, что российские изгнанники не бессмертны, они все погибают, и это все больше выглядит теорией заговора. Но мы также должны быть готовы к факту угроз со стороны государства.

По информации «Би-би-си», шесть лет назад, в 2012 году, от рака умерла супруга Скрипаля Людмила. Эту информацию подтверждает The Gurdian. Людмила жила вместе с Сергеем Скрипалем в Великобритании. Смерть наступила в результате естественных причин, уточнили британские журналисты.

В 2017 году во время отпуска в Санкт-Петербурге скоропостижно скончался сын Скрипаля. Как утверждает «Би-би-си», у него была печеночная недостаточность. Опрошенные журналистами знакомые Скрипаля-младшего подтвердили, что знали о его диагнозе. Однако «Би-би-си» тогда выступила с конспирологической версией смерти сына полковника ГРУ. «Можно предположить, что если бы российские спецслужбы пытались узнать, где именно проживает Сергей Скрипаль, то история с репатриацией тела его сына могла бы очень помочь им в получении этой информации», — рассказал источник «Би-би-си».

Полиция оцепила скамейку, на которой были обнаружены Сергей Скрипаль с дочерью. Они оба в критическом состоянии. Фото: PA Images / ТАСС

Он напомнил о смерти российского перебежчика, бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко, который был отравлен в 2006 году в Лондоне радиоактивным полонием-210. Официальные российские власти решительно отрицают причастность к этому убийству, но британские следственные органы предполагают, что убийство Литвиненко было санкционировано российским высшим руководством.

На этот раз британские СМИ сообщили, что Москва заявила о готовности к сотрудничеству по делу Скрипаля, если британцы попросят о помощи в расследовании этой «трагической ситуации».

В Кремле «пока не располагают информацией» об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сотрудничать Москва готова, подтвердил Песков, но пока никто не обращался с просьбами.

 
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