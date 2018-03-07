Лукашенко рассказал, что делает его жизнь «ярче и краше»

Оказалось, это женское очарование. Глава Беларуси поздравил соотечественниц с 8 Марта, сообщает пресс-служба главы государства.

— Именно вы, дорогие женщины, олицетворяете собой природную красоту, любовь и нежность. Мы признательны вам за мудрость и заботу в воспитании детей и молодежи, за энергичность и трудолюбие, за умение создавать уют, порядок и гармонию в доме. Ваши женственность и очарование делают нашу жизнь ярче и краше, — говорится в сообщении.

Своим соотечественницам он пожелал «как можно меньше тревог и огорчений», «крепкого здоровья, мира и добра».

Версия Александра Лукашенко. В чем призвание женщины