«Лучшие из самых прекрасных и самых сильных» посетили Лукашенко. Фотофакт

Глава государства вручил госнаграды и генеральские погоны.

Торжественная церемония состоялась в среду во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА. Александр Лукашенко отметил, что мероприятие «посвящено мужеству и красоте, а поводом для этой встречи послужили два праздника - День защитников Отечества и День женщин».

Он сказал, что праздник 8 Марта возник более 160 лет назад как международное движение в защиту гражданских прав женщин, но в наше время эта дата стала красным днем календаря, приобрела новый смысл почитания дорогих сердцу людей, воплощающих в себе красоту и нежность, доброту и чуткость:

- Это знак глубокого уважения и признания исключительно важной роли женщин в обществе. Потому что благодаря им продолжается жизнь на Земле. Потому что для каждого человека важны материнская любовь, забота и внимание, а для настоящих мужчин главное - рыцарское отношение к женщине. В вас - наша сила и мужество, счастье и душевный покой, радость и вдохновение. Вы, как весна, дарите нам тепло, желание жить и обязательно становиться лучше.

За рождение и воспитание пяти и более детей Александр Лукашенко вручил орден Матери 18 женщинам.

Кроме того, золотой призер зимних олимпийских игр в Пхенчхане Анна Гуськова получила орден Отечества III степени с присвоением почетного звания «Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь».

Профессор кафедры педагогики Белорусского государственного университета физической культуры, чемпионка летних Олимпийских игр 1968-го, 1972-го, 1976-го и 1980-го годов по фехтованию Елена Белова была удостоена ордена Почета.

Среди награжденных медалью «За трудовые заслуги» были старший диспетчер по флоту Днепро-Березинского предприятия водных путей Нина Черных, первый заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области Тамара Стасевич, директор Минского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Нина Викторовская.

Медалью Франциска Скорины Александр Лукашенко наградил учителя русского языка и литературы Сновской средней школы Несвижского района Инну Винник.

Погоны генерал-майора были торжественно вручены полковникам Руслану Косыгину, Владимиру Кулажину и Максиму Миронову.