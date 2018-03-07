«Ну, сейчас заживем! У наших властей этого через край!»

Директор ПВТ Всеволод Янчевский заявил, что воображение и фантазия являются главным в новой цифровой экономике. Байнет отреагировал.

— В новой цифровой экономике самой главной станет способность к воображению и фантазии. Способность придумать новую идею, предложить новый подход, создать новый продукт — вот что будет востребовано. Это очень сильно отличается от того, что было вчера и есть сегодня. И именно в этом и состоит, наверное, главная задача новой системы ИТ-образования, — отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский, сообщает БЕЛТА.

Байнет тут же проявил воображение и фантазию и ответил на посыл директора ПВТ. «А разве в существующей экономике РБ это тоже не основное? Воображения здесь завались», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«В общем, готовимся к новым поборам и налогам в пользу нашего всемогущего еще и в цифровом формате. В естественном формате уже идей у них не хватает».

«Воображение нужно, чтобы придумать, у кого украсть. Остальное — дело техники».

«Стоит только вообразить, что уже зарплата по $ 1000?»

«Это он так прокомментировал рост ВВП до 100 млрд? Тонко…»

Некоторые же обратили внимание на то, что сказанное Янчевским было бы актуально для всех областей и во все времена.

«А что «придумать новую идею, предложить новый подход, создать новый продукт» «вчера и сегодня» ещё не требовалось в промышленности и во всех видах деятельности?»

Нашелся и тот, кто встал на защиту директора ПВТ.

«У всех на уме только позлословить. Кейсовые методы в образовании — это то, чего сейчас очень не хватает. Грамотный шаг к тому, чтобы правильно обучать и образовывать будущих айтишников».

«Успокойтесь. Минобр сказал, что стране не хватает токарей и сантехников, а не каких-то там кейсовых методов...», — тут же отреагировалидругие.

«В новую цифровую экономику кабинетная бюрократия тащит всю эту свою чудовищную статистическо-отчетную дикость. Государственная машина была устроена криво в старом образце, с чего бы ей меняться в электронной ипостаси?»

«Ну, сейчас заживем! В нашем правительстве воображения через край!»