Солодуха не будет выступать на концерте в День Воли. Ему отсоветовали

Сенсации не случилось. Певец Александр Солодуха, которого пригласили выступить на концерте в честь празднования 100-летия БНР, отказался в нем участвовать. Правда, со странной формулировкой.

Еще вчера все активно обсуждали приглашение, поступившее музыканту.

— Если Солодуха исполнит несколько песен по-белорусски, то это будет интересно. Все же заслуженный артист Беларуси, — отметил в интервью kp.by один из организаторов музыкальной части Дня Воли Павел Белоус.

Сам музыкант обещал подумать до вечера.

И вот стало известно, что гости праздника так и не услышат 25 марта «Чужую милую».

— Не работаю, не выступаю. Почему? Связался с людьми, сказали, что не надо там быть, — заявил Еврорадио Александр Солодуха.

Кто эти люди, которые отсоветовали музыканту выступать, он не признался.

— Нет, зачем, не надо говорить, — отрезал он.

Напомним, ранее певец отмечал, что прежде, чем дать ответ, собирается позвонить в какие-то «органы» и разобраться не «антиправительственное» ли это мероприятие. Судя по всему, ответ ему дали.

Праздничный концерт состоится 25 марта с 14.00 по 19.00 возле Оперного театра в Минске. По словам организаторов, теперь точно известно о выступлениях групп J:МОРС, «Крама», Akute, «Амарока».