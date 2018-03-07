Госдеп не поверил Рыбке

Власти США считают ее историю «странной» и отказывается помогать.

Александр Лесли (Александр Кириллов) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) около миграционного центра в тайском Бангкоке после ареста, 28 февраля 2018 года. Фото Sakchai Lalit/AP

Госдеп США отказался помогать Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, которая находится в таиландской тюрьме. Сама Вашукевич просила убежище в США, обещая передать аудиозаписи, якобы подтверждающие вмешательство России в выборы американского президента. Рыбка, по тайским законам, не может быть выдана в Россию.

Более того, как выяснила «Газета.Ru», после уплаты штрафа за работу без разрешения, ей ничто не мешает уехать в любую страну.

Правовые основания выдачи гражданки Беларуси 28-летней Анастасии Вашукевич (более известной как Настя Рыбка) из Таиланда в Россию на данный момент отсутствуют. Об этом рассказал хорошо знакомый с особенностями тайского законодательства адвокат Алексей Бинецкий, ранее защищавший «оружейного барона» Виктора Бута.

— Чтобы ее выдали именно в Россию, необходимо, чтобы российские правоохранительные органы как минимум возбудили в отношении нее уголовное дело после чего обратились с запросом о выдаче в Таиланд. Но тогда у США появятся основания признать ее «узницей совести» и дать ей статус беженца, — рассуждает юрист.

По словам Бинецкого, Вашукевич могут отправить в Беларуси, впрочем, она имеет право отправиться в любую страну, в которую ей разрешен въезд.

— Если говорить о формальной стороне вопроса, то в Таиланде за нарушение визового режима (а девушку обвиняют именно в этом), назначают штраф в 3000 бат (5397 рублей), после его уплаты иностранца отвозят в аэропорт, где он за свой счет покупает билет в любую страну.

Куда он летит после этого — тайских властей обычно совершенно не волнует, а вся описанная выше процедура проходит, как правило, очень быстро, — заключил Бинецкий.

Как сообщили «Газете.Ru» в посольстве Беларуси во Вьетнаме (у этой страны нет дипмиссии в Таиланде, поэтому интересы белорусских граждан там представляет посольство во Вьетнаме), дипломаты «следят за ситуацией вокруг Вашукевич и оказывают ей необходимую помощь». От дальнейших комментариев там отказались.

Ранее сама Настя Рыбка заявила американской газете New York Times, что у нее есть «более 16 часов» аудиозаписей, подтверждающих вмешательство представителей российской элиты в выборы президента США.

«Если Америка предоставит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной могут произойти странные вещи», — заявила она корреспонденту New York Times.

В свою очередь, представители американского посольства в Минске заявили, что политическое убежище Рыбке предоставить пока нельзя.

— Обращающийся за политическим убежищем должен находиться в США. За пределами США можно обратиться за статусом беженца, — сказали представители дипмиссии РИА «Новости».

В Госдепе США все происходящее с Настей Рыбкой пока считают «довольно странной историей». Об этом заявила представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт.

— Если будет что-то интересное, о чем мы должны знать, тайские власти проинформируют нас об этом, — сказала она. — Мы готовы помогать американским гражданам. Она же не гражданка США.