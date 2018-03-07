«На Ё-Россию миллионы людей списывают свои жизни целиком. Ё-мое»

Экономист Андрей Мовчан – о том, когда из России удалось создать Ё-страну.

– Меня несколько дней мучил вопрос – что же мне до боли напоминает эта непредсказуемая ракета с ядерным двигателем и крылышками, осваивающая южный полюс? – пишет эксперт у себя в Facebook. – Этот «ядерный двигатель», над которым задумывались американцы в 60х и отказались из-за малой тяги, грязности и прочих «но» из серии «гладко было на бумаге, да забыли про овраги»... И я вспомнил.

Ё-мобиль, помните такой? Розовая мечта миллиардера Прохорова, автомобиль с принципиально новым двигателем, быстрее-выше-сильнее всех, придуман среднерусскими Кулибиными с белорусским акцентом у себя в жестяном гараже-ракушке под Москвой, заменит все пиндосские Мерседесы и сделает Россиюшку столицей мирового ёвто-прома?

Помните Путина, осматривающего ё-достижение в кузове девятки? Помните сожженные горы баблоса? Рекламу, PR, репорты и рапорты? Мне довелось встречаться с «инициативной группой» и «изобретателями-гениями». Сочетание зыркающих безумных глаз вторых и наглого, быстро работающего языка первых, в ответ на мои технические вопросы надрывный крик «Как вы можете сомневаться в прорыве российской технологии, нам Президент доверяет!!!»

Всё Ё оказалось отвергнутой в 60е чешской разработкой газового двигателя - конструкцию так и не удалось стабилизировать, КПД был ни к черту, дорого, плохо и не работало. Заработать на приватизированном «Норникеле» оказалось проще, чем отличить мошенников от ученых. Прохоров денежки списал, про Ё забыли, потому что вспоминать стыдно.

С легкой руки мошенников термин «Ё» стал обозначать что-то устаревшее, тупиковое, от чего другие отказались давно, но что выдается за новое достижение с целью распила бабла.

Вот я и думаю с горечью – как и когда нам удалось создать Ё страну?

Ё экономика, в которой курс рубля меряется в баррелях, а заявления о стабилизации сопровождаются продолжением падения доходов населения;

Ё предпринимательство – под бесконечный разговор о защите бизнеса и развитие новой экономики только что посажен владелец АТ-консалтинга, одного из редких и лучших интеграторов «за сдачу МВД недоработанного продукта» (вашу мать, что это вообще за обвинение?);

Ё законодательство, о котором по каждому поводу юристы говорят – «кто же знает, что суд решит, можно как угодно прочесть»;

Ё власть, вооружающаяся против врагов, у которых в заложниках сидят и не грустят ее собственные дети;

Ё выборы, на которых нет ни настоящих кандидатов, ни настоящих избирателей;

Ё народ, который сталина считает не мерзким чудовищем, а «выдающимся деятелем России»;

Ё вооружение, состоящее из моделей прошлого века и мультиков;

Ё послания, для которых даже анимацию невозможно сделать качественную.

Всё, решительно всё – кусочки из давней истории, кем-то опробованные и выброшенные на помойку как устаревшие, неэффективные, тупиковые – мы подбираем, полируем до блеска и объявляем своим героическим настоящим и светлым будущим.

Разница между Ё-мобилем и Ё-Россией в том только, что на первый один олигарх списал немного своих денег, на вторую же миллионы людей списывают свои жизни целиком.

Ё-мое!