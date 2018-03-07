Порноактриса подала в суд на Трампа

Порноактриса Стефани Клиффорд, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс подала в суд на президента США Дональда Трампа.

Истица утверждает, что ответчик не подписал договор о неразглашении, согласно которому стороны — Клиффорд и Трамп — не распространяются о своей «интимной связи», которая якобы продолжалась с лета 2006-го до 2007-го.

Ранее адвокат президента США Майкл Коэн признался, что заплатил Стефани Клиффорд $ 130 тыс. за молчание. Но теперь порнозвезда готова судиться, поскольку считает, что без подписи Дональда Трампа этот договор не вступил в силу. Истица требует признать документ недействительным, поскольку намерена обнародовать информацию об отношениях с нынешним президентом США.

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