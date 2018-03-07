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Экономика
07.03.2018
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Cмогут ли чиновники выполнить «не такую уж фантастическую» задачу Лукашенко?

По росту ВВП.

Экономист Лев Марголин считает: за счет внутренних факторов добиться поставленной цели будет невозможно. К примеру, ИТ-сектор растет достаточно быстрыми темпами, но все же его доля в экономике очень незначительная и взять на себя роль локомотива белорусской экономики он еще не готов. Много говорится о перспективах сотрудничества с Китаем, то оттуда в Беларусь приходят только кредиты вместо прямых инвестиций.

– Задачу достичь планки ВВП в 100 млрд долларов можно решить только за счет инвестиций, причем массированных инвестиций. А поскольку свидетельств того, что это произойдет, пока нет, то я считаю, что эта задача нереальная, – заключает он.

Экономист опасается, что при нынешней власти притока инвестиций в Беларусь не будет, поскольку инвесторы, прежде всего, заинтересованы в безопасности своих вложений. А в Беларуси этих гарантий у них нет, т.к. все зависит от воли исполнительной власти, а законодательная и судебная не являются независимыми.

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