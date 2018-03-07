Казнен белорус, убивший двух своих детей

Смертный приговор в отношении Кирилла Казачека приведен в исполнение.

Об этом TUT.BY сообщил координатор кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрей Полуда.

Фото Иван Яриванович, TUT.BY

Информацию о казни Кирилла Казачека правозащитник получил от матери осужденного. По предварительной информации, казнь состоялась в конце октября 2017 года.

— К сожалению, его мать была в больнице несколько месяцев. Но ей сообщили, где и когда она может получить документы и заключение, — рассказал порталу правозащитник.

В январе 2016 года в деревне Наровчизна Мозырского района мужчина задушил дочь, а потом ударил молотком по голове сына. Девочке было 9 лет, подростку — 17. По версии следствия, так преступник мстил супруге за желание развестись.

После убийства он приехал к женщине и рассказал обо всем. А потом позвонил в милицию и выбросился с балкона 4-го этажа, чтобы покончить с собой, но выжил.

В крови мужчины было 2,36 промилле алкоголя, но он полностью осознавал свои действия, заключили эксперты. Ранее мужчина уже был судим за хулиганство и избиение, что в целом отягчало его вину.

В суде прозвучало, что мать семейства после случившегося дважды пыталась наложить на себя руки, а с третьим ребенком постоянно работали психологи.