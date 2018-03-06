Экс-министр Качан нашел себя в бизнесе

Бывший министр спорта Олег Качан дал комментарий «Народной Воле».

Фото с сайта Sport.bigmir.net

— В СМИ сообщали, что Олегу Качану грозит уголовное дело за построенный за счёт бюджета туалет на даче…

– Это всё уже в прошлом, так что не будет его ворошить.

– На какую должность вы ушли с поста министра спорта?

– Ушёл в коммерцию, где работаю до сих пор. Поменял несколько мест работы. И скажу вам откровенно, что коммерческая деятельность – это не очень просто, всё время бьёт по твоему карману. Сделал неправильный шаг – оказался в минусе. Но тоже интересно.

– Встречаетесь с бывшими коллегами по министерству, спортсменами? Или времени на это просто нет?

– Вы считаете, если человек ушел с какой-то должности, то он должен обо всём забыть? Нет, конечно. Поэтому всегда можно найти время и для спорта, и для встреч с коллегами. Даже, если ты уже не министр, жизнь всё равно продолжается…

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