Кто из пожилых людей действительно доволен жизнью

Что важнее – количество заболеваний в медицинской карточке или собственная оценка здоровья? Влияет ли образование на успех в пожилом возрасте? Кому комфортнее стареть – женщинам или мужчинам?

Ученые Джессика Фагерстрём и Марья Аартсен проанализировали результаты Амстердамского лонгитюдного исследования старения.

В нем респондентам задавались вопросы о восьми группах факторов, которые назвали важными для успешного старения сами пожилые люди. Фагерстрём и Аартсен приводят средние данные по каждому из них, сравнивают ответы, полученные в 1992 и 2006 году, и показывают зависимость от возраста, пола, уровня образования и семейного статуса.

Среди 1257 респондентов женщин было больше, чем мужчин: 58,7 % против 41,3 %. Возраст участников варьировался от 55 до 85 лет, средний в начале исследования – 65,6 лет. В начале исследования 71,5% респондентов находились в браке, зарегистрированном или нет. В 2006 году этот показатель составил около 50 %. Средняя продолжительность образования респондентов – 9,2 года.

Ответы показали, что в целом участники исследования хорошо себя чувствовали, вели достаточно активную жизнь, были вполне довольны своим здоровьем и доходом. У них почти не было физических и когнитивных нарушений (снижения памяти, умственной работоспособности и пр.).

Один из повторных опросов был проведен через 14 лет.

Продолжение материала читайте здесь.