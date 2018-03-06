О чем Лукашенко и Кабаева разговаривали полтора часа?
После открытия Дворца гимнастики глава Беларуси провел встречу с Алиной Кабаевой во Дворце Независимости.
Фото пресс-службы главы государства
В ходе примерно полуторачасовой беседы они подробно обсудили последние события в спорте с акцентом на художественную гимнастику, сообщает пресс-служба главы государства.
Для бывшей спортсменки также провели краткую экскурсию по Дворцу Независимости.
Олимпийская чемпионка, одна из самых известных гимнасток мира Алина Кабаева довольно редко выходит в свет. В прошлом в некоторых СМИ появлялись слухи о ее связи с Владимиром Путиным.
Главное