Их много, она одна. Случай в исполкоме

Как легко остановить бизнес: оба сотрудника отдела регистрации Минского райисполкома ушли на больничный.

В Минском райисполкоме оживление — на коллегии будет представлен новый председатель. По коридорам разных этажей стремительно передвигаются госслужащие. Но есть и группа представителей от населения. На цокольном этаже предприниматели района второй день пишут очередные списки, чтобы попасть в один кабинет.

— У нас появился район, в котором так все хорошо с предпринимателями, что их можно не регистрировать, — рассказывают предприниматели.

На углу сидит Жанна со списком из двух десятков человек. Это список нового дня. Вчерашний пропал.

— Мы вчера провели здесь целый день, чтобы зарегистрироваться в качестве субъекта хозяйствования. В конце поняли, что безнадежно, пошли к начальнику управления с просьбой сохранить список из оставшихся людей и сегодня пополнять его по мере появления новых. Нам пообещали. Мы пришли — нет списка. Сидим заново. За два часа обслужили одного человека, за час второго, сейчас сидит третий, — говорят люди.

Предприниматели с заявлениями на регистрацию, изменения, ликвидацию и прочим жалуются, что, пока приходится сидеть в очереди, проходят сроки тендеров, кредитов, договоров аренды, действия разных документов и справок, брони на наименование.

— Нам сказали с утра, что приедут три специалиста и вообще — меры принимаются. Но вот ничего.

Что случилось?

— Есть начальник отдела, которая ушла на плановый больничный. Она предупредила за месяц. Но никаких мер не было принято. Никто не был обучен в помощь регистратору. И вдруг оказалось, что регистратор тоже человек и может заболеть. Она и оказалась на больничном. В итоге регистрация не проводилась на протяжении двух недель, а теперь вот как идет прием, — возмущены присутствующие.

— Что за сервер, который работает до 17:00? Так зачем его вообще включать? Мы переходим на все электронное и автоматизацию. И это в Минском районе. Вот женщина была перед нами — на Свободы, 8, там электронная очередь и 5 человек на приеме. Все цивилизованно, — говорят предприниматели.

При этом люди признают, что раньше хватало ресурсов, но к форс-мажору райисполком подготовился вот так.

Представители райисполкома вышли сами, когда «поступил сигнал о ведении видеосъемки».

— Это форс-мажорная ситуация, но мы делаем все возможное. Оба сотрудника на больничном, а заменяющий специалист не обладает достаточным опытом, чтобы быстро обслуживать. Никаких очередей уже нет.

— А говорят, что сидели вчера весь день и безрезультатно. Списки обещали им сохранить.

— Списки, которые порвали сегодня вновь пришедшие люди?

— Электронная очередь могла бы решить проблему?

— У нас нет бюджетных средств.