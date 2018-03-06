Дворец гимнастики и еще 15 самых дорогих спортивных сооружений Беларуси

Много хоккейных арен и только один футбольный стадион.

16. Дворец игровых видов спорта «Виктория»

На постройку домашней площадки Брестского гандбольного клуба имени Мешкова понадобилось 15 миллионов долларов.

15. Конноспортивный центр «Ратомка»

В 2007 году на реконструкцию РЦОП по конному спорту в Ратомке было выделено 19 миллиардов рублей, в 2008-м – 30 миллиардов. Итого получается как минимум 22,5 миллиона долларов. Но вряд ли это окончательные цифры. Вероятнее всего, комплекс обошелся бюджету куда дороже.

14. Дворец гимнастики в Минске

Только-только завершившаяся стройка, куда приехал Александр Лукашенко, чтобы поучаствовать в церемонии открытия, обошлась бюджету примерно в 27 миллионов долларов.

Про дворец для гимнасток заговорили после Олимпиады-2008, но воплотить задумку в жизнь удалось 10 лет спустя. В здании находится пара больших тренировочных залов, залы для аэробики, групп начальной подготовки и хореографии. Также есть мини-гостиница на 18 мест, бассейн, сауны, комната отдыха и много чего еще.

13. Ледовый дворец в Барановичах

Спортивное сооружение на 2100 зрителей помимо ледовой площадки включает в себя зал акробатики и художественной гимнастики, боулинг, фитнес, бильярд и тренажерку. Начали его строить в 2007 году, а закончили в 2009-м. Стоимость строительства составила 60 миллиардов рублей – 21-27 миллионов долларов.

12. «Бобруйск-Арена»

Самый загадочный по части стоимости объект. Источники называют цифру в ценах 1991 года – 40 миллионов 270 тысяч рублей. Если с помощью специальных индексов перевести это в современные деньги, получается, что бобруйский семитысячник обошелся казне в 25-30 миллионов долларов.

11. Спорткомплекс в Молодечно

К «Дажынкам» в городе построили разом аквапарк, ледовый дворец и игровой зал. Суммарная стоимость сооружения составила 238 миллиардов рублей. Строительство началось в декабре 2011-го, когда курс доллара находился на отметке 3 тысячи рублей, а завершился при 8660 рублях за 1 американский у.е.. Как минимум на объект в райцентре потрачено 27,6 миллиона долларов.

10. Ледовый дворец в Орше

Ледовая площадка на 3,5 тысяч мест была возведена к концу 2013 года. На строительство понадобилось больше трех лет и примерно 300 миллиардов рублей. На момент введения объекта в эксплуатацию доллар стоил около 10 тысяч «зайчиков». Получается, оршанский ледовик обошелся бюджету минимум в 32 миллиона долларов.

9. Гребной канал в Бресте

Открыт в мае 2007-го. Сметная стоимость строительства превысила 66 миллиардов рублей — это что-то в районе 33 миллионов долларов.

8. Гребной канал в Заславле

Строили объект с 2006 года по 2011-й. Итоговая стоимость проекта оценивается в 97 миллиардов рублей. Курс доллара за время работ существенно изменился. Впрочем, известно, что с 2006 по 2009 годы было освоено 60 миллиардов рублей – это примерно 27 миллионов долларов. Заканчивалось строительство при курсе 5220 рублей за доллар. То есть все строительство обошлось минимум в 34 миллиона долларов.

7. Дворец спорта «Уручье»

Реконструкция легендарной арены активно велась с 2012 года. За это время было потрачено более 400 миллиардов рублей. По самым скромным подсчетам получается 35 миллионов долларов.

6. Дворец водных видов спорта в Бресте

Объект построили за 29 месяцев, и при проектных 59,5 миллиардах потратили на него либо 112 миллиардов рублей (СТВ), либо 200 миллиардов («Вечерний Брест») — открытие комплекса состоялось в октябре 2010-го. Разбежка в оценках стоимости строительства получается существенной: от 37 до 66 миллионов долларов.

5. Центр фристайла в Минске

Теперь белорусские фристайлисты могут отрабатывать прыжки круглогодично, не покидая страну. Есть трамплины, есть купол, есть специальный бассейн. Пользоваться инфраструктурой могут и обыватели. Накануне открытия комплекса была озвучена его цена: 50 миллионов долларов.

4. «Борисов-Арена»

Единственный современный стадион в стране – на четыре звездочки от УЕФА – был достроен в 2014 году. Его стоимость оценивается примерно в 58 миллионов долларов.

3. Спорткомплекс «Раубичи»

Пик строительных работ в главном биатлонном центре страны пришелся на 2013 и 2014 годы. Накануне открытия комплекса тогда еще премьер Мясникович заявил, что все удовольствие обойдется в 670 миллиардов рублей. Это вполне совпадает с ценой, которую еще в 2012-м озвучил директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Андрей Асташевич: 75 миллионов долларов.

2. «Чижовка-Арена»

«Чижовка-Арену» строили с 2010 по 2013 годы. За это время страна успела пережить и беспрецедентную девальвацию, и инфляцию редких темпов. Как итог, изначальный бюджет в 450 миллиардов рублей, рассчитанный в 2009-м, оказался неактуален, а составил 189 миллионов долларов.

1. «Минск-Арена»

Проект-гигант, вместивший велотрек, конькобежный стадион и ледовый дворец на 15 тысяч зрителей, потянул на рекордные для Беларуси 350 миллионов долларов. Хотя изначально на «Минск-Арену» планировали потратить лишь 105 миллионов.

Фото: mhl.khl.ru, belta.by, Дарья Бурякина, Надежда Бужан, Александр Шульгач (фотоблог BrestCITY.com), biathlon.by, virtualbrest.by, prodano.by, holiday.by, vitbichi.by, nakatke.by, news.tut.by.