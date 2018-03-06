Минчанин, который в подъезде приставал к 17-летней девушке. Фотофакт

Милиция задержала 30-летнего минчанина, который подозревается в совершении хулиганских действий сексуального характера в отношении 17-летней первокурсницы.

Инцидент произошел 14 февраля, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Девушку мужчина заприметил, когда та выходила из метро. Он пошел за ней до дома по улице Кунцевщина, а когда та зашла в подъезд, прижал к стене и начал приставать, утверждает милиция.

Когда студентке удалось закричать, нападавший убежал.

Подозреваемого задержали в тот же день. Он работал специалистом по ремонту компьютеров в частной фирме, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение более 20 аналогичных эпизодов на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса («Хулиганство»).

Пострадавших от действий мужчины на фото, просят сообщить об этом в милицию.