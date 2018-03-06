.
Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
О чем Лукашенко и Кабаева разговаривали полтора часа?
Их много, она одна. Случай в исполкоме
Минчанин, который в подъезде приставал к 17-летней девушке. Фотофакт
В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека
Ермошина рассказала, сколько платит за «коммуналку» и почему не экономит
«За такой фильм могу и отсидеть». Автора картины о Лукашенко допросили в милиции
Обложка дня. Слон в комнате
Лукашенко заявил, что не жалеет вложенных в Дворец денег. А ему подарили картину из золотой пыли
Дмитриев: Организацию общественных массовых акций должно оплачивать государство
Шендерович: «Одного взгляда в это холеное лицо достаточно, чтобы понять, что Сталина он хочет — для меня»
Позиция водителя маршрутного автобуса. Чиновник, депутат, министр и президент, почитайте!
Преступники похитили 5 миллионов долларов из самолета в Бразилии. Ограбление заняло несколько минут
БАТЭ даслаў Случаку паэтычны адказ, дзе параўноўвае яго з алігатарам і амурскім тыграм
8 марта местами потеплеет до +5°С
Прафэсар Савіцкі: «Большасьць беларусаў ня ведае пра стагодзьдзе БНР, але гэта сьвятое для ўсіх»
Теперь сдать и снять жилье можно будет по устной договоренности
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Практически каждый министр и глава исполкома имеет свой «золотой рудник»
Сколько стоит элитная винтовка, с которой Коля Лукашенко выступал на соревнованиях
О чем Венесуэла предупреждает Беларусь
Шуневич услышал Лукашенко и теперь предлагает карать пьяниц
На биатлоне глава государства стрелял не как все – со специального приспособления
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Як такое магло стацца, што добрыя хаты і сады сталі нікому непатрэбнымі?»
Ганапольский: «Принеся голову оппозиционера на блюде, ты обеспечиваешь стране светлое будущее?»
Как Лукашенко винит правительство в том, чем сам занимался долгие годы
Про кого забыл Лукашенко, грозя призвать Русого к ответу за «полный бардак»
Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации
Представители Forbes: «Мы поражены калибром реформ, которые затеял президент Лукашенко»
Почему поручение Лукашенко построить за год мост через Припять не вызывает оптимизма
Как «шлюха из Бобруйска» третью неделю держит в тонусе российские медиа
Судьи, замминистра, милиционеры: кого в Беларуси увольняют за несоответствие госслужбе
Калинкина: «Чтобы расстаться с Жарко, Лукашенко придется принять не одну пилюлю храбрости»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Лукашенко вышел на лыжню и назвал Колю «мужиком»
Вакульчик, Кочанова, Жарко и Карпенко на спортивном празднике
«Угадай чиновников и комбайнера по фото – и станет ясно, кто ест мясо»
Как кореличские власти о людях в сильные морозы заботятся
Как ОБЭП задерживал директора крупного предприятия
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
06.03.2018
Салiдарнасць
Минчанин, который в подъезде приставал к 17-летней девушке. Фотофакт

Милиция задержала 30-летнего минчанина, который подозревается в совершении хулиганских действий сексуального характера в отношении 17-летней первокурсницы.

Инцидент произошел 14 февраля, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Девушку мужчина заприметил, когда та выходила из метро. Он пошел за ней до дома по улице Кунцевщина, а когда та зашла в подъезд, прижал к стене и начал приставать, утверждает милиция.  

Когда студентке удалось закричать, нападавший убежал.

Подозреваемого задержали в тот же день. Он работал специалистом по ремонту компьютеров в частной фирме, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение более 20 аналогичных эпизодов на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 339 Уголовного кодекса («Хулиганство»).

Пострадавших от действий мужчины на фото, просят сообщить об этом в милицию.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)
Главное
«Опущенные головы, которые соглашаются всегда и со всем в угоду одной голове»
«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»
Биатлонист рассказал, что болит у Лукашенко
Политика и шпионаж, или Ошибка белорусского резидента
Как власти «спасли» легпром: впечатляющие цифры
Фотожабы: «Надо всем сходить на выборы 18 марта и поддержать ядерную войну»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY