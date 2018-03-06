В Сирии разбился российский самолет, погибли 32 человека

Министерство обороны России сообщило, что в Сирии при посадке на базе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, погибли 32 человека.

Ан-26 Минобороны России

Министерство утверждает, что самолет не был сбит.

Как рассказали в ведомстве, самолет не долетел до взлетно-посадочной полосы аэродрома Хмеймим около 500 метров и столкнулся с землей. Минобороны, ссылаясь на доклад с места происшествия, утверждает, что по Ан-26 «не было огневого воздействия» - то есть, он не был сбит.

На борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа.

Предыдущая авиакатастрофа с большим количеством погибших произошла с самолетом российского минобороны в декабре 2016 года. Тогда в Сочи разбился Ту-154, который направлялся в Сирию. На борту находились 92 человека - в том числе артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Российские военные регулярно отчитывались о работе Ан-26 в зоне конфликта в Сирии. Например, 5 января транспортник этого типа доставил с авиабазы Хмеймим груз российской гуманитарной помощи в Дамаск, сообщает Русская служба Би-би-си.