Ермошина рассказала, сколько платит за «коммуналку» и почему не экономит

Глава ЦИК поделилась некоторыми подробностями своих расходов.

Как известно, Лидия Ерошина живет в частном доме, его общая площадь — 270 квадратных метров.

— Могу сказать однозначно, что только за газ я отдала 250 рублей (за январь. — Прим. ред.), у меня газовое отопление, — рассказала глава ЦИК TUT.BY. — Запомнила эту сумму, потому что она самая большая. Думаю, что в этом месяце заплачу гораздо больше, так как были морозы. Где-то 120−130 рублей стоило остальное. Это электричество, охрана, вода, телефон.

В обязательные платежи главы ЦИК также входит плата за мобильный телефон и интернет.

— За интернет я заплатила за 4 месяца вперед, наверное, 100 рублей. Что касается мобильного телефона, то он у меня служебный и за него платит Управление делами. Но я что-то перестала укладываться в интернет-трафик, потому что у нас небольшой лимит. Мне выставили счет, и за декабрь и январь я заплатила более двухсот рублей. То есть у меня такой перерасход.

Лидия Ермошина рассказывает, что в доме у нее есть энергосберегающие лампочки, но «не везде».

— Я их страшно не люблю, они дают очень тусклый и неуютный свет. И мне, честно говоря, некомфортно с душевной точки зрения. Поэтому не скажу, что я экономлю — наверное, в силу того, что, в общем-то, меня пока жизнь не заставляет. Но электроэнергия — отнюдь не самый большой платеж, больше всего потребляется газ. А дом все равно надо отапливать, и ничего не попишешь. Поэтому я сразу же могу сказать, что содержание домов — это дорогое удовольствие, и оно будет дорожать с каждым годом все больше.