Фотожабы: «Надо всем сходить на выборы 18 марта и поддержать ядерную войну»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Карбалевич: «Вероятно, Лукашенко попытается испортить Путину избирательную кампанию»
«Власти поставили на уши страну, нанеся удар по маршрутчикам и потребителям их услуг»
«Такой откровенной оценки экономики и саморазоблачения из уст Лукашенко мы давно не слышали»
8 марта местами потеплеет до +5°С
Рунет продолжает смеяться с милитаристских заявлений Путина
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«Расстегай Путина или фаршмак Жириновского»
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