«За такой фильм могу и отсидеть». Автора картины о Лукашенко допросили в милиции

Павла Спирина, автора документального фильма «Отчим» о руководителе Беларуси Александре Лукашенко, допросили в столичной милиции. В понедельник видеоблогер посетил Ленинский РУВД.

Павел Спирин. Фото со страницы «Вконтакте»

«У меня взяли образец голоса, чтобы доказать, что это фильм мой. Но я и сам сказал, что он мой, — рассказал Спирин Еврорадио. — Также взяли объяснения по поводу фильма.

По словам Павла, уголовное дело за оскорбление президента ещё не начато, пока идёт доследственная проверка. Мужчина уверяет, что не боится отсидеть реальный срок за свой фильм, который на Youtube набрал более 450 тысяч просмотров. Он вспоминает, как в 2014 году уже побывал за решёткой 15 суток за книгу «Повесть о мэре».

«За такой фильм можно и отсидеть. За наслаждение, что вся республика увидела, кто он такой. В тюрьме я не увидел ничего страшного. Такие же люди там сидят, такая же жизнь, только более жёсткая», — говорит Павел.

Накануне обыск прошёл в квартире ещё одного видеоблогера, который на Youtube ведёт популярный канал Nexta. Ему также инкриминируют статью 368 УК (оскорбление президента).